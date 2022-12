Desvinculan a "La Clau" de Red Uno tras opinar sobre el paro cruceño, ahora sufre amenazas

La presentadora de televisión Claudia Peña, conocida en las redes sociales como "La Clau" o "La Piña", informó que fue desvinculada de la televisora Red Uno de Bolivia por pensar diferente y ahora dice que sufre amenazas y acoso porque mucha gente no recibió de buena forma las opiniones que emitió sobre el paro por el censo en Santa Cruz.



"En primer lugar hago público el acoso, las amenazas fuertes y todo lo que estoy recibiendo en mi contra, porque tengo miedo, jamás ataqué a Santa Cruz", señaló Peña tras reconocer que se siente devastada por lo que le está sucediendo. Atribuyó su desvinculación laboral a personas que se pusieron en campaña.



"Sí, fui desvinculada de la Red Uno de Bolivia. Y a todas las personas que se pusieron en campaña para lograr esto, quiero decirles que puedo pensar diferente, pero no por eso voy a perder mi trabajo. No me avergüenza admitir que estoy devastada, no sé cómo volver a empezar, creo tristemente que no es permitido pensar diferente, pero lo que sí sé es que tengo 24 años y muchos sueños por cumplir", señaló en un breve mensaje publicado en sus redes sociales.



En algunos de sus comentarios, la presentadora emitió adjetivos calificativos, por ejemplo: "Que miedo ser una imbécil que cumpla con su círculo social y salga a bloquear porque así lo exige su burbuja y no sus convicciones".



Otra de sus opiniones fue: "Existe gente estúpida que está viviendo en la calle y cumpliendo con su círculo social sin saber por qué está bloqueando. Créanme. Es más, conozco muchos".



"La Clau" aclaró en su último vídeo que no se refirió a todo el departamento de Santa Cruz, sino a algunos puntos de bloqueo en donde las personas no le permitían circular durante el paro por el censo, dijo que en otros puntos de bloqueo observó diferentes panoramas.



La noticia de la desvinculación laboral de la presentadora generó otro debate sobre la libertad de pensamiento y expresión en el país. El periodista y abogado Andrés Gómez expresó su solidaridad con Peña y cuestionó a la televisora nacional porque no respondió a la sociedad con pluralidad.



"Libertad de expresión es incluso escuchar lo que no gusta y suena altisonante para una parte de la sociedad. Si la Red Uno reproduce lo que critica al totalitarismo, falla el principio que establece que los medios deben garantizar la libertad de expresión en su doble dimensión: social e individual. Solo así se construye la democracia con mente abierta. De otro modo ¿cuál la diferencia entre Red Uno y el masismo?", opinó por su cuenta de Facebook.