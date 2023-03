El creador de la serie Expedientes X anuncia que habrá “reboot” con nuevo elenco

El creador de The X-files (Expedientes X) Chris Carter reveló en una entrevista radial que esa serie televisiva estadounidense se volverá a montar con un elenco distinto, reportó hoy el portal Variety.

De acuerdo con Carter, el encargado del retorno de la serie, emitida hace 30 años, será Ryan Coogler, conocido por escribir y dirigir las dos cintas de "Black Panther" para Marvel, y por su trabajo en las tres películas de "Creed" con el actor y director Michael B. Jordan.

Coogler también escribió y dirigió el largometraje aclamado por la crítica «Fruitvale Station», que también protagonizó Jordan, y como productor sus créditos incluyen "Judas and the Black Messiah" y "Space Jam: A New Legacy".

Como el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, no se sabe en qué red o plataforma se transmitirá, informó Variety.

Tampoco Carter ha querido dar más detalles respecto a la trama o los personajes.

Expedientes X se emitió originalmente en la cadena Fox de 1993 a 2001 antes de ser revivido en la red por dos temporadas más en 2016 y 2018. Sus protagonistas Gillian Anderson y David Duchovny alcanzaron fama mundial tras el éxito de esta producción.