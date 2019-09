Gold, la discoteca de los clásicos dorados

Juan Eduardo Araos Ch.

Cristina reconoce que le cuesta bailar los “clásicos” de la música disco de los 70 y 80. A sus 26 años dice que no le es fácil seguir los pasos de los temas que fueron éxitos mucho antes de que naciera. Sin embargo, entusiasmada se mueve con ritmo mientras se oye “You Spin Me Round” de Dead or Alive. La joven de cabello liso y negro, polera, jeans y zapatos del mismo color pierde la timidez a medida que se percata que en la pista de baile todos están en lo suyo.

A su lado, Álvaro, de 21 años, de jeans, zapatillas y polera blanca, no deja de estar asombrado por bailar algo diferente al reguetón y la cumbia. Es su primera noche en la disco y la disfruta. Cerca, Marcela, que apenas supera las tres décadas y que vive en un acomodado barrio del sur de la ciudad de La Paz, se mueve al ritmo de la música y saca fotografías con el teléfono celular.

El reloj marca las primeras horas del domingo y las luces azules y rojas iluminan los rostros y los cuerpos del casi centenar de personas que bailan en la pista de esta discoteca. En los parlantes retumba “Matador”, el éxito de los 90 de Fabulosos Cadillacs y los gritos de algarabía no se dejan esperar. De pronto el DJ engancha con “Demasiada presión”, otro de los hits de la banda argentina, y el público vuelve estallar.

Ningún tema es reciente, pero mueven la noche en la discoteca Gold Classics, que con 26 años de existencia es la pionera en dedicarse a los clásicos de los 70, 80 y 90 y éxitos de los 2000, resalta Luis Téllez, el propietario. Nada de reguetón, salsa o chicha. Aquí la gente lo sabe y disfruta.

UN VIAJE A OTRA DIMENSIÓN

El boliche queda a unas tres cuadras de la plaza del tradicional y céntrico barrio paceño de San Pedro. El taxi deambula por calles algo oscuras hasta que se divisa un letrero luminoso sobre una reja negra de metal. “Discoteca Gold” dibujan los focos de colores. La noche está más fría de lo acostumbrado y los visitantes, tras despachar al chofer, ingresan hacia un pasadizo de unos 15 metros de largo que conduce al local. Los guardias cobran el cover y casi a la vez dicen una frase que repiten cada noche: “Deje sus abrigos, adentro está reventando”.

Ingresar al local, popularmente conocido sólo como Gold, es sumergirse en una especie de otra dimensión, no sólo por la música, sino por la decoración. Resaltan los espejos que hacen que el sitio parezca mucho más grande, la bola de cristal que no deja de destellar, las 12 pantallas led en las que se muestran los videos que acompañan a la música y los rostros de faraón que miran sin mirar desde las paredes y cerca de unas especies de barandas que rodean los espacios para sentarse.

Apenas se cruza el umbral de la puerta aparece una de las trabajadoras que pide el tiquet del cover y consulta si se quiere alguna mesa. Está uniformada con chaleco oscuro sin mangas, camisa blanca y corbata y su cabello está agarrado. Similar apariencia tiene su compañera que se mueve con agilidad por el recinto de 205 metros cuadrados.

Frente a la entrada está el bar, también con espejos y cristales, lo que permite que las botellas parezcan multiplicarse. Detrás de la barra, dos barmans, con camisa negra y pantalón oscuro, preparan los tragos. Cerca está Luis Téllez, casi ceremonioso, parece mirar todo desde una plataforma imaginaria. Ese día sólo supervisa, el turno de la caja está a cargo de su hijo Yecid.

La pregunta es casi obligada: ¿De dónde viene el nombre? Téllez, exminero aurífero, comenta que en un inicio no tenía claro cómo bautizar a su boliche y le comentó sus ideas a algunos amigos y gente de radio. Uno de ellos le dijo que el nombre debía ser un gancho y que recordara también su antiguo oficio, nació así Gold: oro, en inglés.

En un principio la discoteca fue como cualquier otra, con música variada, pero siempre con una sección de clásicos. La gente empezó a demandar mayor cantidad de temas, recuerda Yecid, y luego junto a su padre y sus hermanos Jonathan y Jhery decidieron dar el batacazo y especializar a Gold en música de los 70, 80 y 90. Con el tiempo se incorporaron temas que fueron éxitos en 2000.

“Hemos nacido con otro matiz, pero siempre con una tanda de clásicos que nos ha dado buenos resultados (…) Tocábamos de todo, pero con clásicos también, teníamos un buen sector, la gente ha ido abrazando más la idea de los clásicos y nos hemos quedado con eso porque había que buscar mercado, el mercado más fuerte era clásicos”, recuerda Luis Téllez.

VARIEDAD

El público responde y se caracteriza por su variedad. “Algo que impacta desde un principio, que me llama mucho la atención de Gold es que hay una gran diversidad de personas en cuanto a edad, pueden ir personas desde los 20 años hasta los 50 y disfrutan”, cuenta Álvaro, quien está por concluir su carrera universitaria.

En similar tono, Helena, de 30 años, destaca el buen ambiente del boliche. Y lo dice con conocimiento de causa, ya que además de frecuentar el lugar, tiene casi como cábala celebrar su cumpleaños en el Gold.

“Me gusta mucho la música, siempre me han gustado muchos los temitas de los 80 y 90 por el mismo hecho que son superbailables. Segundo, me encanta el ambiente (…) Creo que es lo que más me atrae, hay un combinación de edades sui generis, digamos, y es divertido compartir también con gente mayor”.

Pedro, barman de 34 años, es otro de los que frecuenta el local y coincide con Helena. Le gusta la movida, la calidad de los tragos y la buena música.

“El por qué me gusta es bien simple: jamás me han dado bebidas adulteradas, tienen una persona que sabe de música de calidad y la disco es un ambiente de paz, de diversión, donde la gente no juzga a otra gente, donde todos van a disfrutar. Es una libertad, es un ambiente bien lindo y está 100% libre de reguetón y con eso yo soy feliz”.

EL ARTE DEL DJ

Juan Soruco sabe leer a la gente. Con 26 años como DJ, es el encargado de poner el ritmo en las noches de Gold y asegura que puede identificar casi inmediatamente cuando debe seguir con el estilo musical o cambiarlo.

“Es lo que se llama compaginación musical, tienes que seguir, tienes que leer a la gente, pones una canción y si la gente te responde bien sigues con ese estilo y si no cambias a otros estilos, a otra cosa, para que la gente te responda, eso es lo que se hace. En si, el público te guía, te dice qué quiere escuchar, bailar”.

En la cabina tiene una vista panorámica del boliche. Sus manos manejan los controladores de audio y video, la computadora y las luces. Todo sincronizado. Habla pausado sin perder de vista al público y a los equipos.

“Antes existían los platos, era individual, un plato grande para los discos convencionales y tenías que agarrar y buscar los discos, que no esté rayado, que la aguja del tocadisco esté bien, era muy pesado el trabajo antes”.

Luis Téllez recuerda que antes compraba discos de vinilo. El problema, además de la manipulación y el cuidado, era que no todos los temas servían para la discoteca, por esto la renovación era una regla. Se usaron también casetes con temas ya recopilados, cintas máster y posteriormente saltaron a los discos compactos. Ahora todo está almacenado en un disco duro de dos teras con miles de canciones.

Soruco también toma en cuenta las horas para seleccionar la música. El público mayor, algunos incluso de 60 años, se va primero. Por eso, hasta antes de la 1:00 el plato fuerte son los clásicos de los 70, luego la música se pone algo más “actual”.

“Por lo general se empieza con clásicos de los 70 por el tipo de gente que viene antes que es mayor, poco a poco va cambiando la gente, va rotando, viene gente joven y ya es necesario cambiar el estilo musical”.

Ya son las 2:00, en los parlantes se oye “I want to break free” de Queen y la gente estalla. El video muestra a Freddy Mercury con plumero en mano mirando fijo a la cámara. Los temas de la banda británica siempre encienden la noche, pero ahora es con mucha más fuerza desde el éxito de la película “Bohemian Rhapsody”.

Cristina sigue y canta la letra. Sabe inglés, holandés y algo de chino y siente como si el tema lo hubiera bailado desde que se lanzó, en 1984, cuando ella ni siquiera estaba en los planes de sus padres.

De pronto es el momento de los clásicos en español y un joven y bronceado Luis Miguel los comanda. “Si tú me hubieras dicho siempre la verdad” se escucha y casi al finalizar viene el enganche. Soruco se alista y en la pantalla se ve a un jovensísimo Ricky Martín, casi un niño, junto a los otros integrantes de Menudo. “Ven claridad llega ya/ Amanece de una vez claridad (…) Que vuelvo a su esclavitud/Ah, ah que vuelvo a su esclavitud” canta el grupo y canta la gente. Los ánimos se elevan. Los mayores intentan seguir los pasos de su juventud. Un grupo de mujeres que bordean los 45 años se abrazan mientras cantan en coro. El alcohol hace su efecto.

“Siento que el mismo ambiente hace que sea más ameno, más relajado, nadie se está fijando, a diferencia de otros lugares, cómo bailas, lo que haces, creo que llegas a un punto en el que compartes con todo”, dice Helena. “El papelón está más aceptado tal vez, mejor aceptado que en otras partes y pienso que todo viene del mismo ambiente, todo bien si pierdes los pantalones”, agrega, mientras ríe.

DATOS

• La disco atiende de jueves a sábado, desde las 20:00

• Los jueves es de clásicos latinos, los viernes están dedicados a la música en inglés de los 70 y 80 y los sábados es variado.

• Luis Téllez trabaja junto a sus hijos Yeri (quien dio la idea de la discoteca), Jonathan y Yuri. La hija menor, titulada hace un año de turismo, se dedica a otros asuntos ajenos al local.

DETALLES E HISTORIA

• La discoteca nació en 1993. Luis Téllez y su hijo mayor, Jhery, son los que pensaron en el negocio. Luego se sumaron los otros hermanos varones.

• En un principio, en la década de los 90, las fiestas eran transmitidas por radio.

• Entre los DJ hubo locutores conocidos como John Arandia y Javier Oros.

• Gold Classics tiene una capacidad para 160 personas sentadas cómodamente y 80 en la pista.

dsc_0789.jpg Ambientes Gold. Marca Registrada