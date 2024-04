Chagas: un enemigo silencioso

La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, produce síntomas leves en una primera instancia, pero si no es tratada a tiempo puede generar complicaciones severas. Esta enfermedad parasitaria es común en Latinoamérica, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos.

En Bolivia, durante varios años, fue complicado acceder a pruebas de diagnóstico y tratamiento, por lo que la incidencia llegó a ser alta y aunque actualmente ha reducido quienes viven con esta enfermedad ahora están sufriendo las consecuencias.

En julio de 2023, la Fundación iO publicó datos que recogió en Chuquisaca, señalando que la incidencia es del 6,1 al 10 por ciento en la actualidad, sin embargo, hay más centros públicos de salud que atienden a pacientes sospechosos y que también dan el tratamiento.

“Autoridades sanitarias de Bolivia notificaron 4.073 casos de enfermedad de Chagas en el departamento de Chuquisaca. A pesar de que los fármacos (benznidazol y nifurtimox) se distribuyen a los pacientes de forma gratuita a través del SUS, solo 14 por ciento (576) acabó su tratamiento en 2022. Chuquisaca ocupa el segundo lugar de la lista de prevalencia de esta enfermedad a nivel nacional”, señala el reporte.

Hoy es el Día mundial de la Enfermedad de chagas y la idea es concienciar sobre esta enfermedad que pese a todos los esfuerzos aún está desatendida.

De acuerdo a los reportes de la plataforma iO, el tratamiento que recibe una persona que tiene el diagnóstico confirmado para la enfermedad de chagas es la toma de pastillas durante 60 días para los mayores de edad y 30 días para los menores de un año. El tratamiento tiene una eficacia del 70 al 80 por ciento en los pacientes que lo culminan.

Asimismo, se añade que los departamentos más afectados son: Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, en ese orden.

Debido a que los síntomas de esta enfermedad son leves, en muchos casos no se conoce el diagnóstico hasta que la patología avanza y se presentan complicaciones.

Una persona que tiene esta enfermedad no puede donar sangre y es a partir de este acto altruista que algunas personas reciben el diagnóstico.

En silencio y olvido

La plataforma Médicos Sin Fronteras, a través de su página web, relata la experiencia que tuvieron en Bolivia sobre esta enfermedad.

“Los enfermos de Chagas que no logran acceder al tratamiento mueren en medio del silencio y el olvido, ya que, habitualmente, esta enfermedad no presenta síntomas hasta la fase crítica, años después de haberse producido la picadura y cuando la enfermedad ya no es tratable de forma etiológica, atacando sus causas. En Bolivia, las zonas endémicas de Chagas coinciden principalmente con las áreas más desfavorecidas. El tratamiento a tiempo puede reducir el riesgo de desarrollar problemas cardiacos o digestivos en quienes han contraído la enfermedad”, detalla la nota publicada.

Asimismo, se hace énfasis en la educación y la información sobre la enfermedad ya que también juegan un papel fundamental para combatirla, pues muchas personas desconocen los efectos positivos del tratamiento.

“Son habituales las historias de mujeres y hombres que mueren a edad temprana sin saber que tenían Chagas. Es fundamental lograr que la población boliviana cuente con la información necesaria sobre la importancia de llevar a cabo el diagnóstico y pueda luego acceder al tratamiento de manera oportuna”, añade.

Prevención

La única prevención para evitar la enfermedad es eliminar las vinchucas, que son las portadoras de esta enfermedad, pero también se recomienda mantener la limpieza y el orden en la casa y alrededores. Evitar la acumulación de ropa, papeles, bolsas, leña, cartones, objetos sin uso; ventilar diariamente las camas y los catres; limpiar detrás de los muebles y objetos colgados de las paredes, evitar acumular objetos; moverlos y revisarlos con frecuencia, tapar las grietas y los agujeros de las paredes y techos. Sellar los orificios que puedan servir de refugio del insecto; utilizar telas mosquiteras en las cunas, para evitar que los insectos caigan sobre los niños mientras duermen, procurar que los perros y gatos duerman en un lugar resguardado fuera de la vivienda.

Asimismo, los nidos de palomas pueden ser lugares de cría de vinchucas, por eso, es importante impedir que estas aves aniden cerca de las viviendas.

Si el techo es de paja hay que revisarlo regularmente y de ser posible, cambiarlo una vez al año.

¿Cómo advertir la presencia de la vinchuca?

Las vinchucas se ocultan durante el día y salen a la noche para alimentarse. Por eso es importante reconocer los indicios que nos permiten sospechar su presencia en una casa, gallinero, etc. Estos indicios son los rastros de su materia fecal identificables en las paredes, o las mudas (“pelechos”) que se desprenden a medida que van creciendo.

¿Cómo actuar ante la presencia de vinchucas en el domicilio?

- Recoger el insecto en un frasco o una bolsa de nylon y utilizar guantes para evitar picaduras o contaminación con su materia fecal a través de alguna herida que pudiera existir en las manos. Luego, dirigirse a un centro de salud para averiguar si es efectivamente una vinchuca.

- En caso que se confirme la presencia de vinchuca, solicitar la inspección del espacio físico correspondiente y el control químico.

Tratamiento

En Bolivia, el tratamiento actualmente se puede obtener a través del Sistema Único de Salud. En caso de existir factores de riesgo en la vivienda que se habita, lo más recomendable es que se pueda acudir al centro de salud y completar el tratamiento que tiene un alto porcentaje de efectividad, además de evitar complicaciones severas.

Si bien esta enfermedad no tiene cura, los medicamentos que se utilizan, permiten que la persona con la enfermedad de Chagas evite problemas en el corazón y en el intestino.





¿Quién tiene mayor probabilidad?

Las vinchucas se pueden encontrar en todo el continente americano, pero son más comunes en ciertas áreas. Las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad de Chagas:

- Viven en zonas rurales de Latinoamérica

- Han visto los insectos, especialmente en esas áreas

- Se han quedado en casas con techo de paja o con paredes con grietas

¿Cuáles son los síntomas?

Al principio, puede no haber síntomas. Algunas personas tienen síntomas leves, como:



- Fiebre



- Fatiga



- Dolor de cuerpo



- Dolor de cabeza



- Pérdida de apetito



- Diarrea



- Vómitos



- Sarpullido



- Párpado hinchado

En general, estos primeros síntomas desaparecen; sin embargo, si no se trata la infección, ésta permanece en el cuerpo. Más tarde, puede causar graves problemas intestinales y cardíacos como:



- Arritmia severa (un problema con el ritmo o los latidos del corazón) que puede causar muerte súbita



- Corazón agrandado que no bombea bien la sangre



- Problemas con la digestión y evacuación de las heces



- Mayor probabilidad de derrame cerebral

¿Cómo se diagnostica?

Para saber si tiene enfermedad de Chagas, su profesional de la salud puede:



- Hacer un examen físico



- Preguntar sobre su historia clínica, incluyendo acerca de sus síntomas y dónde ha vivido y viajado



- Hacer un análisis de sangre para la enfermedad de Chagas

- Hacer pruebas para ver si la enfermedad ha afectado los intestinos y el corazón