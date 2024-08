Verónica Saba: “Nada es imposible”

Verónica Saba es la protagonista del podcast “Hablemos” de la revista OH! La modelo, empresaria y mamá perruna cuenta los detalles de su vida, las vivencias que atravesó y los pormenores de sus proyectos a futuro.

Con mucha fortaleza cuenta que espera ser mamá cuando “Dios quiera” y se siente lista para avanzar en muchos aspectos de su vida.

La hermosa cochabambina revela que su fortaleza está en persistir pese a cualquier obstáculo.

- ¿Cuáles son tus proyectos?, ¿a qué te estás dedicando en este momento?

- Tengo bastante trabajo. Yo me dedico a lo que es el manejo de Chicas Premier y el gimnasio Premier en sí, en marketing y relaciones públicas. Tengo también otros emprendimientos, como es mi línea de ropa, que tengo con línea de ropa de humanos y de perritos también.

Tengo mis días sumamente ocupados, pero siempre muy feliz de tener trabajo y estar ocupada.

- ¿Cómo te animaste a ingresar a este mundo?

- Ha sido un sueño desde muy pequeña, me acuerdo que fui una vez a una feria con mis padres, tenía unos cinco u ocho años, y yo veía a las modelos. Entonces, yo decía a mi mamá: “Algún día voy a estar aquí”.

Llegué a mi casa y me puse un vestido largo de mi mamá, me acuerdo, porque yo veía a las modelos con sus vestidos largos. Entonces, desde ahí empezó este sueño, que no solamente lo llevo como un hobby, para mí es totalmente una carrera, porque yo lo he llevado a ámbitos muy profesionales, porque he dejado de lado familia, he dejado de lado mi tiempo con amigos, mi vida en sí. En mi época me fui a vivir a México, he estado en otros países también trabajando mucho, y dejé de lado un poco la vida real de una joven que hace su día a día.

Empecé a trabajar desde mis 15 años como modelo, acá en Bolivia. A los 16, 17 años, ya era una Magnífica. Entonces, vine Magnífica, paralelamente haciendo a Chicas Premier en Cochabamba, y ya saliendo al exterior, trabajando como modelo. Participé también en varias miniseries en México, estuve también de extra en esta película Zapata, junto a Alejandro Fernández.

Tengo un montón de anécdotas de trabajo que lamentablemente no tengo cómo mostrar, porque en esa época no había redes sociales. Entonces, lo llevo dentro, y creo que ha sido mucho trabajo para venir con mis enseñanzas y plasmarlo a lo que son las Chicas Premier.

Estoy llevando una línea muy profesional de lo que es el modelaje en Bolivia.

- ¿Cómo fue dar ese primer paso?

- La verdad que ha sido muy sacrificado. La gente piensa que es fácil, y tal vez ahora es más fácil que antes. Antes era muy competitivo, y muy sacrificado, muy disciplinado. Siempre ha sido una carrera para mí, fui muy disciplinada, tenías que despertar 4:00, comer ciertas comidas, ir al gimnasio, cumplir con el colegio.

Trato de inculcar eso a las chicas que formo, pero ya van por otros lados. Entonces, ya el modelaje en sí se ha cambiado un poco, ha cambiado un poco viniéndose conjuntamente con las influencers, o los influencers y modelos.

Entonces, hay otro tipo de trabajo, se maneja diferente, totalmente diferente.

- ¿Cuál crees que es tu próximo paso, el próximo sueño que quieres alcanzar?

- Ser mamá. Me gustaría tener un bebé, si Dios quiere y me lo da, bien.

- ¿Qué piensas sobre la actualidad del mundo fitness?

Me gusta esta pregunta, ya que es donde trabajo y lo que también hago y lo que mostramos como Chicas Premier, que son embajadoras de la salud y la belleza. El mundo fitness ahora recién está tomando mucha fuerza en

Cochabamba. Si bien ya tomó fuerza en Santa Cruz y otras ciudades, pero en Cochabamba está tomando muchísima más fuerza. Me gusta mucho porque ahora sí se está cuidando la juventud e igual la gente en sí, porque es básico tener una vida saludable en lo que es alimentación y lo que es los ejercicios, para tener una vejez digna. Ya que, si nosotros no vamos cultivando los músculos, entonces cuando seamos ancianos es muy peligroso, ya que cualquier caída puedes romperse la cadera, pies, todo, y no vuelves rápidamente a conseguir la movilidad que tienes.

Entonces ya a veces no lo logran. Es muy importante que cuiden y aprovecho a todos a invitar a que se unan a la vida fitness, al gimnasio. No es necesario ser un musculoso o una musculosa, pero sí que tengan y adquieran un hábito de vida que es la comida y los ejercicios. Y si es persistente, aún mejor, ¿no? Entonces yo siempre les recalco, lleven sus sueños a volar, mantengan una vida fitness, coman sano, hagan ejercicio.

Queda claro que a Verónica Saba le gusta enfrentar retos, por lo que señala que “tal vez lleve tiempo, pero nada es imposible. Poco a poco, paso a pasito, uno obtiene lo que quiere”.

Una muestra de ello es el trabajo que ha mostrado desde sus inicios en el modelaje.