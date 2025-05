El legado del Compadre Palenque y los medios populares

En el marco de los 200 años de la independencia de Bolivia, el pódcast de Los Tiempos dedicó su episodio número 107 a abordar el impacto de los medios de comunicación populares en la historia reciente del país. Jorge Luis Palenque, gerente general de Radiodifusoras Popular RTP e hijo del recordado compadre Carlos Palenque, pionero del periodismo popular en Bolivia, fue el invitado.

¿Cómo fue su relación personal y temprana con Carlos Palenque y los medios?

Desde el vientre, Jorge Luis Palenque estuvo ligado a RTP. Su madre le relató cómo vivió momentos de tensión política durante la clausura del medio en los años 80. De niño, sus recuerdos están llenos de visitas al canal, el cariño de la gente y la admiración hacia su padre.

“Siempre había gente que necesitaba algo y lo buscaba al compadre. Recuerdo muchos los pasillos en los que ahora trabajo, ver el cariño de la gente y cómo él resolvía los temas”, señala. Sin embargo, no siempre pensó dedicarse a la comunicación, y fue recién en sus veintitantos años que decidió asumir el legado mediático. “Empecé con algunos programas infantiles, juveniles; pero cuando entro a las noticias en RTP empiezo a apasionarme y me doy cuenta de que ese es mi futuro, que ya no hay vuelta”, comparte en el pódcast.

¿Qué opina del periodismo popular hoy?

Para Palenque, la comunicación popular está más vigente que nunca gracias a las redes sociales. Aunque observa que muchos contenidos carecen de rigurosidad, valora la democratización de la voz. No obstante, recuerda que el periodismo popular no solo informaba, sino también resolvía problemas concretos de la gente, como fue el caso del compadre Palenque.

¿Considera que el legado de inclusión fue comprendido plenamente en la actualidad?

Jorge Luis Palenque cree que mucho de lo logrado por su padre y figuras como Remedios Loza fue desvirtuado. “Lo bueno de la inclusión viene con lo malo de colocar gente que no responde ante los desafíos del país”, subraya.

¿Qué resalta del modelo endógeno que impulsó el compadre?

El modelo endógeno, explica, nace desde la experiencia del día a día de la Tribuna Libre del Pueblo. No se trataba solo de pedir ayuda, sino de mostrar el valor de emprender desde lo propio, recuerda. Personas que hacían refrescos en casa o productos bolivianos recibían espacio para crecer y ese modelo apostaba por dar herramientas y visibilidad a quienes construían país desde abajo, remarca.

¿Cuál sería el diálogo que tendría hoy con el compadre Carlos Palenque?

“Mi papá tendría 80 años, yo reo que estaría en el proceso de delegar”, dice. Le hablaría sobre los retos de las redes sociales, la necesidad de crear contenidos pioneros y le presentaría los nuevos formatos de comunicación, añade. Además, si se hablara de política, rechaza la idea. Considera que la política actual está muy contaminada y ha dejado de ser un servicio para convertirse en un negocio.

Prefiere transformar desde los medios y desde ahí recuperar la confianza ciudadana. “Me gusta, desde los medios, poder transformar a la gente y así transformar al poder. El cambio tiene que nacer desde los individuos para que la política sea nuevamente un lugar que uno quiera confiar”, menciona.

¿Dónde cree que se apagó la luz de la política en Bolivia?

“Creo yo que son ciclos”, observa. Según Palenque, se vive el fin de un ciclo político porque la pérdida de valores, la fragmentación del discurso y la influencia de las redes debilitaron la democracia. Ya no se debate como antes, lamenta. “Es ahora más que nunca, como medios, no dejar que se pierda el país, hacer lo que siempre hemos hecho, que la verdad sea a través de los relatos, las personalidades preparadas, la gente que tiene compromiso con su país y colocar los dos lados de la moneda”, reflexiona.

¿Qué visión tiene sobre el Bicentenario y las elecciones 2025?

Palenque expresa que Bolivia llega al Bicentenario con una fragmentación política y especialmente económica. Considera que el país está en un punto de inflexión: o ahonda los problemas o construye un nuevo paradigma. “La gente, ahora más que nunca, tiene que empezar a escuchar lo que dicen los medios de comunicación tradicionales para tener un voto informado, un voto que sea determinante para este tiempo. Hay que darse el trabajo de verdaderamente entender el panorama político. Confío en la decisión de la gente, pero que se informen”, sugiere.

¿Cuáles diría que son los problemas irresueltos en nuestro país?

“Querer continuar con el modelo extractivista nos va a llevar a un ciclo sin final, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo, tenemos que empezar a orientar nuestra mirada hacia el mundo y hacia las nuevas tecnologías”, señala.

¿Cuál es su reflexión final sobre el rol de los medios en la actualidad?

Palenque advierte que muchos medios han perdido credibilidad al convertirse en plataformas políticas, ante la baja de publicidad. Pero, si Bolivia sigue ese camino, podría replicar el deterioro de la democracia que vive EE. UU., analiza. “Veo (en EE. UU.) los medios tan parcializados, como si se hubieran convertido en parte de la política”, observa. Por eso, insta a los medios a no abandonar su rol ético y a volver a colocar la verdad, los hechos y el civismo en el centro de la comunicación.

RTP y Los Tiempos: una alianza frente a los desafíos del periodismo actual

En el tramo final de la entrevista, Palenque habló sobre el rol de Radiodifusoras Populares RTP en el contexto actual, donde los medios enfrentan desafíos económicos, pérdida de credibilidad y la irrupción de las plataformas digitales. Para responder a estos retos, destacó la importancia de establecer alianzas entre medios serios, como la que recientemente se concretó entre RTP y el Grupo Multimedia Los Tiempos, La Prensa y El Alteño. “En momentos difíciles como estos la mejor forma es encontrar aliados con valores compartidos”, enfatizó.

A través de esta alianza estratégica, ambos medios buscan amplificar contenidos y generar proyectos conjuntos que reflejen el momento histórico que vive Bolivia. “Si bien no somos idénticos, cada uno tiene sus propias cunas y perspectivas, pero en esa diversidad encontramos que la rigurosidad periodística, la ética periodística, la revisión de hechos es lo primordial para el periodismo y nosotros estamos conscientes de que eso es lo que necesita el país y el mundo”, expresó.

El compadre palenque

Texto: RTP

Desde muy joven Palenque mostró su vocación por la música y la revalorización de nuestra cultura. Junto a Pepe Murillo y Percy Bellido formaron la agrupación “Los Caminantes”, pioneros del folklore, que dieron a conocer nuestra música por escenarios internacionales.

Carlos Palenque, en su otra faceta, revolucionó la forma de hacer comunicación en Bolivia, con la fundación de la radio Metropolitana y el Sistema RTP.

El Compadre, como lo llamaban las personas, tuvo la virtud de abrir los micrófonos a la gente del pueblo, dar la voz a los sin voz. Su incursión en la política del país también estuvo plagada de logros históricos. Conciencia de Patria fue el primer partido que dio espacio a la partición de la mujer en sus filas, lo que dio paso a que Remedios Loza sea la primera mujer de pollera en formar parte del parlamento. La memoria de Palenque continúa viva en la gente del pueblo.