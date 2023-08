¿Te amas a ti misma?

Lo creamos o no, el amor que sentimos por nosotras mismas condiciona mucho nuestro comportamiento y actitud frente a los diferentes acontecimientos que suceden en nuestra vida. ¡Descubre cuánto sientes tú por ti misma!

Amarse no siempre es fácil. De hecho, muchas podemos creer que nos amamos, pero en el fondo no lo hacemos tanto como pensamos. ¿Quieres saber si tú lo haces? Averígualo y no esperes más para quererte como te mereces.

1 Cuida de ti como quieres que cuiden de ti los demás

En ocasiones nos olvidamos de que la única persona encargada de hacernos felices somos nosotros mismos. Sufrimos cuando nuestra pareja o nuestros padres no nos dan ese cuidado, amor o cariño que necesitamos, pero no nos paramos a pensar en que, realmente, nadie tiene la obligación de hacer eso. El primer paso para que todo funcione es que tú te des a ti mismo todo eso que anhelas. ¿Quieres que las personas te valoren? Empieza por valorarte tú misma. ¿Quieres que te respeten? Respétate tú y esto engloba muchos más aspectos de los que crees: respetar tus tiempos, respetar tus necesidades vitales, respetar tus sentimientos. Además de sentirte mucho mejor, el hecho de darte todo eso a ti misma, te permitirá detectar qué personas no te hacen bien y te alejarás de ellas.

2 Olvídate de criticar

Seguro que alguna vez te has enterado de que otras personas han hablado sobre ti y no te ha hecho ninguna gracia, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo haces tú piensas que no es para tanto y que, realmente, no tiene importancia. Todos lo hemos hecho alguna vez, pero lo cierto es que es una pérdida de tiempo. No malgastes tu vida sacando defectos a los demás, enfócate en amarte. Para ello, también tendrás que dejar de criticarte a ti misma. No nos referimos a las críticas constructivas, sino a aquellas que no suman como “no soy lo suficiente”, “mi pelo es feo” o “no valgo para esto”. Todo va unido y ver lo bueno de ti te ayudará a ver lo bueno de los demás y tu vida será mucho más positiva. ¡Haz la prueba!

3 Aprende a decir “no”

Esto va un poco relacionado con el respeto hacia uno mismo. En muchas ocasiones ponemos por delante de nosotros el bienestar de los demás y esto no siempre es lo más correcto. Por supuesto, es positivo hacer cosas por nuestros seres queridos cuando nos nace, pero no debe ser una norma inamovible. Si hay algo que no quieres hacer o con lo que no estás de acuerdo, ¡no lo hagas! Respétate y comprende que para que los demás te valoren no es necesario decir siempre que sí.

4 Cuida y valora tu cuerpo

Tu cuerpo es tu casa y es el vehículo que te permite experimentar la vida. Por ello, es importante que lo cuides. Llevar una alimentación saludable que te proporcione energía, hacer deporte o estar activa, dormir lo suficiente y evitar todo aquello que te perjudique, como el alcohol, el tabaco y otras drogas, es fundamental. Te sentirás mejor por dentro y por fuera, no se trata de hacer dietas o ser restrictivo, sino de darte el cuidado que necesitas. Valora tu cuerpo y tu salud, todo lo que te permite hacer cada día. ¡Una persona que se ama, no se maltrata!

5 Dedica tiempo a aquello que amas

Amarte también significa dejarte ser. Si te gusta pintar, pinta; si te gusta nadar, nada; si te gusta leer, lee y si te gusta cantar, ¡canta! Y no hablamos de que se te dé bien, no, sino de que disfrutes con ello. En ocasiones dejamos de hacer todo eso que no nos sale bien o que consideramos que no nos reporta ninguna rentabilidad y nos olvidamos de que no hay mayor beneficio que el disfrute y la felicidad. Es genial que algo te guste, se te dé bien y encima puedas generar dinero de ello, ¿pero no es genial también disfrutar por el simple hecho de hacerlo? La vida es corta, dedica tiempo a hacer lo que realmente amas, aunque sea solo un hobbie.

6 Enfócate en la gratitud

Aunque no lo creas, la gratitud es un arma muy potente para amarte a ti mismo. Abrir los ojos y ser consciente de todo lo bueno que eres y lo agradecido que debes estar por todo lo que tienes, te ayudará a apreciarte. Una buena forma de conseguirlo es dar las gracias al principio y/o al final del día por tres cosas. Al principio puede que te cueste, pero pronto te darás cuenta de que puedes dar gracias por mucho más.

¿Has tomado nota? Recuerda que amarte es la llave para transformar tu vida y ser mucho más feliz.

Con datos de enfemenino.com