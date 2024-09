Cañones: una belleza imponente

Tuta Wallpas, Tablas Monte, del Kuri, Yunga Pampa, Yana Qaqa y Rumi Punku son algunos de los hermosos cañones que tiene Cochabamba en diferentes municipios. Estos sitios naturales son imponentes, brindan contacto directo con la naturaleza y hermosos paisajes.

El cañón más alto de Cochabamba es el de Yunga Pampa, en Tiquipaya. Este tiene más de mil metros de profundidad y, por su difícil acceso, nadie nunca ha ingresado a su interior.

La gerente propietaria de la agencia de turismo Green Trip Bolivia, Luz Nadir Jiménez, dice que en Cochabamba existen más de 10 cañones, pero sólo seis son los más visitados. También existen algunos que no están abiertos al público y no han sido explorados.

Jiménez indica que los turistas visitan los cañones para vivir una experiencia diferente, tener contacto con la naturaleza y salir de la rutina. Otros, en cambio, van para captar imágenes para sus redes sociales, por esa razón las agencias de viaje también ofrecen el servicio de fotografía y video para los turistas que los deseen. “Muchos van sólo para obtener imágenes para sus redes sociales y cuando llegamos al lugar preguntan cuál es el lugar para sacarse las fotos o videos”, indica.

La visita a los cañones es considerada un deporte extremo y se denomina cayoning o barranquismo, que consiste principalmente en el descenso de barrancos. El objetivo es progresar en el lecho de arroyos, barrancos y cañones con un caudal de agua variable.

El cayoning es una actividad que puede realizarse sin experiencia previa, pero requiere que se lleve a cabo con la ayuda de un guía experimentado. Para practicar barranquismo se debe llevar casco, un traje y escarpines de neopreno, calzado adecuado, un arnés, bloqueadores mecánicos, cuerda, una navaja y un silbato.

“Los turistas viven esa experiencia de ingresar al cañón, se mojan, pueden observar el cañón desde el interior. La experiencia que buscan los turistas es salir de la rutina, ellos quieren ver lugares naturales, vivir más de experiencias”, explica la gerente de Green Trip Bolivia.

Los cañones de Cochabamba comenzaron a visitarse desde 2017, pero esto se paralizó con la pandemia de Covid-19 y desde 2022 se disparó la visita por su difusión en redes sociales. Los más visitados son el Kuri en Mizque, Tuta Wallpas y Tablas Monte en Colomi, Yana Qaqa en Pocona, Kara Huasi en Pojo y Yunga Pampa en Tiquipaya.

La experta recomienda a los turistas evitar incidentes y no aventurarse solos a estos cañones. “Surgieron muchos Tik Tok de gente que indica cómo llegar a los cañones, pero no es lo más recomendable. Si llegan solos, pueden contratar a algún guía comunitario o lugareño porque ellos conocen y pueden darles algunas pautas, pero no es recomendable hacerlo solos por seguridad”, explica la ejecutiva de la agencia.

Pero ¿qué son los cañones y cuáles son los más visitados de Cochabamba? Los cañones son formaciones geográficas impresionantes que revelan la fuerza de la naturaleza a lo largo de millones de años. Estos gigantescos abismos fueron tallados por la erosión fluvial y otros procesos geológicos y ofrecen vistas espectaculares.

Tuta Wallpas



El cañón de Tuta Wallpas se encuentra en la comunidad San José, en el municipio de Colomi, a seis horas y más de 100 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.



Estar en sus entrañas es una experiencia única, pues los 500 metros de altura de paredes de roca intimidan a sus visitantes. En su interior hay un río, grandes rocas, cascadas y guacharos (aves ciegas).



Este es el sitio más concurrido por los turistas por las impactantes imágenes difundidas en redes sociales. Al tener un regular caudal de agua, su acceso en temporada de lluvias es restringido.

Yunga Pampa



En el municipio de Tiquipaya a 86 kilómetros de la ciudad se encuentra el cañón Yunga Pampa con más de 1.000 metros de profundidad, es el más hondo del país y su cascada Infiernillo es una de las más altas de Bolivia con 500 metros.

Yunga Pampa es un área de reserva de vida silvestre, hábitat del jukumari y sitio de anidación del cóndor andino. El sitio se encuentra ubicado en el nexo del corredor biológico Amboró-Madidi, en la Amazonía boliviana. Colinda al norte con Cotaigaita y Mosetenes; al este con Villa Tunari; al oeste con el río Altamachi, y al sur con el Parque Tunari.

El bosque nublado de la reserva en Yunga Pampa alberga una gran diversidad de fauna silvestre donde se pueden encontrar loros, monos, chanchos de monte, venado y osos andinos. Está a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que desde arriba del cañón se puede observar un colchón de nubes, la nubosidad es generada por los bosques ubicados en la parte baja del cañón.

Para llegar al lugar se demora cuatro horas en vehículo y se debe hacer una caminata de 18 kilómetros aproximadamente. Por su geografía accidentada, gran profundidad, constante neblina y creencias de los lugareños, el área de 117.666 hectáreas no ha sido explorada. “Lo que existe en su interior es desconocido porque los comunarios, han intentado bajar, pero es muy peligroso, es muy accidentado, hay muchas cascadas pequeñas y el nivel de agua sube impredeciblemente. Los lugareños tampoco han ingresado, ellos aseguran que la Pachamama no se los permite”, indica.

Varias agencias de turismo llevan visitantes al sitio para que observen el paisaje y el colchón de nubes porque el ingreso al cañón no está permitido.

Pocona



En el municipio de Pocona, a 140 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, se encuentra el cañón de Yana Qaqa con una profundidad de 150 metros y una cascada (La Pajcha) de 12 metros.

Su cercanía al parque eólico Qollpana y a las ruinas de Incallajta hacen de este destino un atractivo turístico imperdible. Se encuentra ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y es hábitat de las parabas de frente roja.

Rumi Punku



El cañón de Rumi Punku se encuentra en el municipio de Pojo a 207 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y a cuatro horas de la ciudad de Cochabamba. El cañón tiene unos 100 metros de altura y cascadas de agua, el lugar está comenzando a ser visitado por los turistas.

Del Kuri



A más de 158 kilómetros de la ciudad, en el municipio de Mizque se encuentra el cañón del Kuri o Chaguarani y tiene más de 80 metros de profundidad. El sitio es ideal para hacer trekking, canyoning, pesca y otros deportes.

Sobre el río Kuri se encuentra el puente de Los Libertadores, estructura colonial, por el que pasó el libertador Simón Bolívar, hacia la Ciudad de la Plata (Sucre) en su recorrido por el Alto Perú.

Tablas Monte



El cañón de Tablas Monte se encuentra en Colomi, a 104 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, a 2.056 metros sobre el nivel del mar. Este es similar al de Tuta Wallpa porque ambos están en el mismo municipio.

Este cañón tiene más de 100 metros de profundidad y tiene un caudal considerable de agua. Está cerrado para los turistas desde 2023, fecha en la que seis turistas perdieron la vida después de una riada.