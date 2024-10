Alexia Dabdoub: “Merecen todo lo que sueñan”

Alexia Dabdoub, destacada actriz e influencer boliviana, es conocida por su versatilidad en el mundo del entretenimiento y su compromiso con la maternidad. Tras el nacimiento de su primer hijo, Joaquín, Alexia contó, en el Pódcast de la Revista OH!, que decidió dar un giro significativo a su vida profesional y fundar Koala, una marca dedicada a la creación de artículos para cargar bebés que permite a los padres disfrutar de una crianza más cercana y cómoda.

Con una sólida formación en teatro y una trayectoria en televisión, Alexia, quien se describe en sus redes sociales como “una mamá agradecida, amiga de sus hijos, a veces actriz y medio loca, pero feliz”, ha sabido combinar su pasión por el cine con su nueva misión empresarial con la premisa de que sus hijos vean “a una mujer feliz, que siguió con sus sueños y que nunca se rindió”.





Antes de la pandemia tomaste una decisión importante que cambió tu vida. ¿Qué te motivó a dar ese paso?



Antes de crear Koala, trabajaba en televisión y siempre tuve un trasfondo más empresarial. Decidí renunciar a la televisión, y la maternidad me sorprendió mucho. Cuando nos enteramos de que íbamos a ser padres, nos asustamos bastante. Sin embargo, ese miedo poco a poco se transformó en una pregunta: “¿Cómo puedo incorporar mis sueños y mi vida en este nuevo rol?” En ese entonces, estaba actuando, tenía un par de películas y trabajaba como modelo en algunas campañas. Pensaba: “Quiero ser una mamá presente y seguir haciendo todo lo que hacía”. Así que comenzamos a investigar y fue así como nació Koala. Tomé la decisión de renunciar a la televisión y apostar todo. En ese momento, mi marido y yo decidimos invertir nuestros ahorros; estábamos recién casados y dijimos: “Tú pones 300 dólares y yo otros 300”, sin tener ni un año de casados. Así nació Koala con un pequeño capital.

Koala se convirtió en un éxito, ¿cuál consideras que fue la clave?



Mi producto es excelente. Hay gente que conoce el producto, pero no necesariamente a mí. Hace dos meses, estuve en el aeropuerto de Brasil y vi a una chica con Koala, pensé: “¿Qué es esto? Dios mío, ha pasado fronteras”. Estar presente en redes sociales me ha ayudado mucho; mi comunidad siempre ha seguido un contenido auténtico, natural, orgánico y real. Mi objetivo es que Koala no solo sea el mejor portabebés de Bolivia, sino el mejor del mundo. Estudiamos productos de todo el mundo, desde Europa hasta Estados Unidos y Australia. Quiero que Koala sea un ícono de nuestro país, y poco a poco lo estamos logrando.

¿Cómo fue la experiencia de regresar al cine después de tu pausa?



Mi primer amor es el cine y siempre lo será. Tengo 31 años, pero cuando tenía 15 me fui a vivir a Italia para estudiar teatro. Participé en una actividad extracurricular en el colegio relacionada con el teatro y me enamoré locamente. Recuerdo entrar a esos anfiteatros griegos, donde interpretaba a Anona, un personaje griego proveniente del Medio Oriente; me hacían hablar en italiano, árabe, español e inglés. Estaba fascinada porque me encantan los idiomas y el teatro. Esta experiencia me ayudó mucho en el mundo empresarial. A veces, cuando uno entra a negociar, tiene que adoptar un personaje. Para mí, el cine es una parte natural de mi vida y no necesito esperar a una película para retomarlo.

¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro profesional?



Cambiarle la vida a las familias bolivianas. Constantemente recibo mensajes y testimonios de familias que me dicen: “Alexia, he disfrutado tener a mi hijo a mi lado gracias al Koala”. Un día llegó una señora de una florería con un ramo gigante para agradecernos porque pudo continuar su trabajo gracias a los productos que desarrollamos. Ella era ingeniera, se quedó sin empleo y decidió abrir esta florería. Quería conocer su historia y la acompañé desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde; no dejaba de trabajar. Por eso pensé: “Dios es grande y me ha dado este propósito de poder acompañar en la crianza de tantas familias; eso no tiene precio”.

¿Cómo influyen en tu vida los testimonios de tus productos?



Te cambian la vida; te hacen entender que tienes un propósito. Hoy tengo claro que “Koala es mi misión de vida”. Amo lo que hago. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. Bolivia es un excelente lugar para emprender porque hay muchas oportunidades de crecimiento.

¿Cuál es tu próximo proyecto?



Es un producto en el que hemos estado trabajando desde hace tres años. Tengo fotos con mi pelo corto diciendo: “Esto será un hit”, donde me amarro una tela para crear algo muy diferente. El proceso para desarrollar este producto fue largo y se realizó en conjunto con mi marido. Es un producto tanto para mamás como para papás. Estoy muy feliz y emocionada por su lanzamiento. Yo quiero que sepan que realmente merecen todo lo que sueñan y que su propósito sea muy noble, humano, real, que sea una razón más grande que lo económico.