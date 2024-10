André Larrea y Valentina Sensano, ganadores de Él y Ella 2024

La gala de Él y Ella 2024, un evento organizado por el Centro Cultural Anglo Americano, reunió este año a seis parejas de estudiantes de seis unidades educativas, quienes mostraron su talento, elegancia y personalidad en una competencia que va más allá de la belleza exterior. André Larrea, del colegio Hughes School, y Valentina Sensano, del colegio Alemán Federico Froebel, se consagraron como los ganadores.



La competencia no sólo evaluó la destreza en pasarela, sino que destacó cualidades como el desempeño académico, habilidades deportivas y la capacidad de cada participante para impactar positivamente en su entorno. Participaron Florencia Oporto y Mathias Villegas, del Anglo Americano; Flavia Pérez y Luciano Toledo, del colegio Calvert; Valentina Sensano y Santiago Garrón, del Alemán Federico Froebel; Azul Villalobos y André Larrea, del Hughes School; Valeria Moscoso y Adrián Anglas, del Instituto Americano, y Valeria Gantier y Diego Ibáñez, del Loyola.

APOYO Y ESFUERZO



En una entrevista exclusiva con la Revista OH!, Valentina Sensano expresó su emoción tras ganar el concurso. “Ha sido una experiencia increíble y una oportunidad para aprender sobre mí misma y crecer como persona. Estoy feliz de haber representado a mi colegio de la mejor manera posible”, comentó. Para Valentina, el concurso fue un reto personal que la ayudó a enfrentar sus miedos, superarlos y brillar, demostrando su talento y fortaleza.



Por su parte, André Larrea agradeció el apoyo de su familia y amigos, y mencionando lo difícil, pero posible, que fue coordinar sus actividades escolares y extracurriculares con los ensayos para el certamen. “Fue un momento de satisfacción y algo lindo, no sólo por mí, sino por todos los que me apoyaron”, mencionó. Además, remarcó la importancia de la actitud y cómo su preparación en oratoria y pasarela lo ayudaron a destacar. “Si muestras esa actitud y tienes la forma de poder desenvolverte bien en pasarela, ya tienes un punto más”, expresó.



Ambos ganadores coincidieron en señalar que lo más importante es mostrarse auténtico y resaltar en lo que hace único a cada persona. “La verdadera belleza y el talento no radican en intentar encajar en un molde”, mencionó Valentina. “Los certámenes de belleza ya no buscan solamente una cara bonita; buscan a alguien íntegro que pueda destacar en diferentes áreas”, añadió André.



El certamen Él y Ella fue creado en 2001 como una iniciativa de la promoción del Centro Cultural Anglo Americano con el objetivo de fomentar los valores humanos, deportivos y saludables entre los jóvenes. Tras una pausa forzada por la pandemia, el evento regresó el año pasado, retomando su compromiso de celebrar el talento juvenil de Cochabamba.