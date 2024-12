Musa navideña. Alejandra Quintanilla deslumbra en la portada OH!

Con elegancia, carisma y el espíritu de la Navidad, Alejandra Quintanilla es la protagonista de la portada de la edición especial de la Revista OH! de este domingo. La joven modelo cochabambina, Top Chica Premier y Reina del Carnaval 2022 luce un atuendo exclusivo diseñado por Alfileri by Palillo, destacando los colores y elementos propios de la época navideña.



La prenda, elaborada en tonos rojos intensos con detalles de felpa y alas que evocan la imagen de los ángeles, simboliza la magia, la esperanza y la renovación que trae la Navidad, explica la diseñadora María Fernanda Subieta.



A sus 22 años, Alejandra, quien se describe como una persona soñadora y alegre, destaca en el mundo del modelaje con seis años de trayectoria. Además, se encuentra en su último año de internado en Medicina. Su talento la llevó a representar a Bolivia en el New York Fashion Week 2023 y tuvo colaboraciones con marcas nacionales e internacionales.



El diseño exclusivo de la portada, retratada por Melany Soria, es obra de Alfileri by Palillo, una marca boliviana que vistió a importantes empresas y personalidades del país. Su fundadora, María Fernanda Subieta, una ingeniera financiera que decidió perseguir su pasión por la moda, creó una prenda que refleja la calidez y la fuerza de la Navidad.



Esta edición es, además, un adelanto del Calendario OH! 2025, en el que Alejandra Quintanilla y Fernanda Requena, Chicas Premier, serán las protagonistas. Ambas deslumbran con vestuarios novedosos que destacan la elegancia, la belleza y la fuerza femenina.



El calendario, producido con la dirección fotográfica de Andrés Herbas y Charles Nozza Studio de Belleza en maquillaje y peinado, promete ser un ejemplar de colección. Estará disponible la primera semana de enero de 2025 junto al periódico Los Tiempos. Descubre más de esta producción en nuestras redes sociales en TikTok e Instagram.