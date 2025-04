Camila Buitrago: “Soy auténtica, con virtudes y defectos, pero una mujer real”

Camila Buitrago es mucho más que una cara familiar en la pantalla, ya que detrás de su presencia carismática en la televisión hay una historia de esfuerzo y convicción. Estudió derecho, pero encontró su verdadera vocación en el periodismo, un camino que terminó convirtiéndose en una pasión que hoy la mantiene firme en su rol como presentadora. En el Pódcast de la Revista OH!, Camila abre las puertas a su mundo íntimo y profesional.

- ¿Quién es Camila Buitrago?

- Soy una mujer con muchos sueños y aspiraciones. Estudié derecho en la Universidad Privada Boliviana, trabajé como modelo desde mis 17 años, medio que me permitió encontrar una carrera apasionante que es el periodismo. Trabajo hace cuatro años como presentadora de noticias y actualmente soy parte de La Revista y Telepaís meridiano, en Unitel. Soy mamá del niño más único de este mundo, Agustín, de cuatro años de edad, quien es mi vida entera. ¡Es lo más hermoso que me pasó!

- ¿Cuál fue ese momento clave en tu vida que te hizo decir “sí, esto es lo mío”?

- Yo empecé haciendo televisión más porque necesitaba trabajar, ya que yo ayudaba a mis papás a pagar mis estudios, entonces, necesitaba el trabajo como tal, pero el momento que hice televisión me di cuenta que no sentía que era un trabajo, me encantaba hacerlo. Me di cuenta que estaba en el lugar correcto, ya que hago lo que me encanta y hasta el día de hoy siento lo mismo, me siento plena y disfruto mucho de lo que hago.

- Si pudieras describirte con una sola palabra o frase, ¿cuál sería y por qué?

- Auténtica sería la palabra indicada porque nunca trato de ser alguien que no soy, me considero una mujer real con cualidades y también defectos, pero creo que, cuando uno se muestra tal cual es, su esencia es totalmente única y no hay forma de que no te reconozcan. “Sólo sé tú” sería mi consejo para todos y todas, ahí está el encanto.

- ¿Qué no ve la gente detrás de las cámaras y qué parte de ese “detrás” te define más como persona?

- Yo tengo una gran pasión por la comunicación y el periodismo, estoy bastante comprometida con informar, educar, prevenir a la audiencia, porque por ellos trabajamos y cuando se apaga la cámara detrás de esa cámara te puedo decir que hay un trabajo con un equipo muy grande de personas , camarógrafos, editores, productores y otros profesionales para crear un programa de servicio a la gente .

- ¿Cómo logras equilibrar la exposición mediática con tu lado más íntimo y personal, especialmente como mamá?

- Hoy por hoy es complicado, ya que las redes sociales son parte de nuestra vida, pero trato de cuidar la integridad de mi niño en situaciones que pueden llegar a exponer su seguridad.

- ¿Qué aprendizajes te dejó tu faceta como reina de belleza? ¿Volverías a participar?

- Ser reina de belleza fue una experiencia muy linda que siempre la recordaré y que aun siendo mamá pude participar gracias a que los estereotipos van cambiando y demostrando que una mamá puede ser miss, reina de belleza, etc. Pero creo que el aprendizaje que me llevé es que no sólo es ser bonita porque la belleza es pasajera, efímera , con el tiempo se acaba. Lo más importante es lo que está dentro de ti y el aporte que das a la sociedad.

- ¿Cómo cambió la maternidad tu forma de ver la vida y tu carrera?

- La maternidad cambió mi vida 360 grados, me ayudó a madurar en todas mis decisiones, me mostró el amor más puro y genuino que puede existir y, sobre todo, me dio el regalo más lindo de este mundo.

- ¿Cómo has transformado los comentarios negativos en combustible para crecer, si es que alguna vez te tocó enfrentarlos?

- Creo que nunca vamos a agradar a todos en el mundo. Comprender eso nos ayuda demasiado, pero en estas situaciones creo que mi carácter me ayuda mucho. Soy una mujer muy segura de mí misma, entonces no permito que me afecten comentarios dañinos.

- ¿Qué te apasiona fuera de cámaras?

- Estudié derecho y como fui mamá joven no pude ejercer y es algo que quiero retomar en un tiempo. Ahora me estoy dedicando a mi trabajo y a mi hijo al 100 por ciento. Sé que son momentos que no recuperaré y disfruto mucho de esta faceta de ser mamá y tengo mucho apoyo de mi familia y también de mi novio Pablo, que está conmigo en todo momento. ¡Soy la más feliz y agradecida con Dios!

- ¿Cuál ha sido el consejo más inesperado —y valioso— que has recibido en tu carrera?

- Creo que un consejo que me dio mi papá en la universidad y me sirvió de mucho: “No trabajes por los sueños de otros, trabaja por tus sueños”.

- Si pudieras enviarle una carta a la Camila de 10 años, ¿qué le dirías?

- Le diría que nunca deje de soñar, de creer en ella, de tener a Dios en su corazón y que los límites sólo se los pone ella, nadie más. Y que se dé cuenta que tiene ese algo que no se puede explicar.

- ¿Qué representa para ti el éxito hoy y cómo ha cambiado esa visión con el tiempo?

- Creo que teóricamente para mí la palabra éxito se refleja en satisfacción profesional, financiera , personal. Pero hoy por hoy me di cuenta que hay pequeños escalones de éxito que realizamos de manera cotidiana o paso a paso como el trabajo de tus sueños, la familia que querías construir. Yo me siento plena con la vida que tengo, pero con muchas ganas de seguir construyéndome y construyendo lo que quiero. Siempre pensé que lo más difícil es saber donde quieres llegar, no los pasos a seguir .

- ¿Qué mensaje te gustaría que tu hijo recuerde de ti como mamá y mujer?

- Quisiera que mi niño siempre sepa que su mamá siempre fue valiente, resiliente, nunca dejó de soñar y construir sus sueños día a día y que él es mi vida, mi bebé Agustín .