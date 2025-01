Claudia Arce “Hay que creer en uno mismo y en lo que uno quiere”

En el mundo del entretenimiento, pocas historias son tan inspiradoras como la de Claudia Arce Lemaitre, modelo, actriz, cantautora y presentadora de televisión boliviana.



En el nuevo episodio del Pódcast OH!, Claudia comparte un poco sobre su trayectoria y la pasión que la ha llevado a cumplir sus sueños en el ámbito artístico. Desde sus inicios en la ciudad de Sucre hasta su actual residencia en México, su historia es un testimonio de perseverancia y dedicación.



Claudia, quien desborda alegría y contagia su buen humor, se describe como “una chica de Sucre, muy muy de casa”. Su familia jugó un papel importante en su crianza. “Mis abuelitos han formado parte importante de mi crianza así como mis tías, mis tíos, mis primos y también mi papá”, comenta.



Desde pequeña, mostró un amor por la música y el entorno natural. “Me encantan las plantas, eso hizo que de niña también tenga iniciativas con mi papá de sembrar arbolitos”, relata. Este amor por la naturaleza y su inclinación musical sentaron las bases de lo que más tarde sería su carrera artística.

MISS BOLIVIA UNIVERSO

Su talento y belleza natural la llevaron a participar en el certamen Miss Bolivia Universo 2009. Para ella, ganar este título fue una experiencia transformadora que le abrió puertas en el mundo del espectáculo. “No dimensionaba lo increíble y poderoso que puede ser para abrirse otras puertas”, reflexiona sobre esa etapa de su vida.



Sin embargo, también enfrentó desafíos en el mundo del modelaje que marcaron su camino. “Era muy difícil bajar de peso cuando todo el mundo te está diciendo que estás fuera de peso”, recuerda, haciendo referencia a los estrictos estereotipos que se presenciaba, entonces, en pasarela de parte de los instructores, críticos y la sociedad en general.



Claudia recuerda con claridad la ansiedad que sentía debido a los estándares del certamen. “Eran dietas muy estrictas... acabó poniendo a mí, de 18 años, en un momento muy álgido”, confiesa. A pesar de las presiones externas, Claudia se mantuvo fiel a sí misma y aprendió valiosas lecciones sobre el bienestar emocional y físico. Esta experiencia no sólo le enseñó sobre las exigencias del mundo del espectáculo, sino también sobre la importancia de cuidar su salud mental.



“Recuerdo que cuando ya dijeron okey, al fin, sí, ya estás lista... no fui con la mejor energía”, contó sobre su experiencia en el Miss Universo. Esta etapa fue crucial para su desarrollo personal y profesional.



Aunque enfrentó momentos difíciles, también le permitió descubrir su amor por la actuación y la música. “La actuación fue una consecuencia del canto, siempre dije que quería cantar”, sostiene. Esta conexión entre sus pasiones se convirtió en el motor que impulsó su carrera.



SU PASO POR LA TV



La transición de modelo a presentadora fue un paso natural para Claudia, ya que después de su reinado, recibió una oferta para trabajar en televisión. “Ellos querían realmente convertirme en una figura importante en los noticieros”, explica sobre cómo comenzó su carrera en este nuevo ámbito. Gracias a su dedicación y formación en el primer canal donde trabajó durante siete años, logró consolidar su presencia en el medio.



Claudia destaca la importancia de tocar puertas y mantenerse persistente en el mundo de la actuación: “El que no se ve, no se le resta”. Su enfoque tenaz le ha permitido conseguir papeles importantes en telenovelas y proyectos artísticos variados. “Me gustaría mucho entrar al medio del cine”, expresa con entusiasmo sobre sus aspiraciones futuras. Este deseo refleja su compromiso continuo con el crecimiento personal y profesional.



Hoy en día, Claudia mantiene una conexión cercana con sus seguidores a través de las redes sociales. “Las redes sociales para mí constituyen un medio de comunicación muy importante para mi música”, señala con claridad sobre cómo utiliza estas plataformas para compartir su arte. A pesar de los desafíos que enfrenta como figura pública, sigue compartiendo su vida y proyectos con autenticidad.



“Hay meses en los que me presiono y leo comentarios, pero al final no tengo por qué estar presionándome por esa situación”, reflexiona. Su filosofía se centra en disfrutar el proceso y seguir adelante a pesar de las adversidades.



Claudia tiene grandes sueños por delante. Además de continuar su carrera actoral, sueña con establecer una escuela de actuación, canto y baile en Bolivia. “Es la idea de la productora que creamos con mi hermano. Algún día, ese proyecto va a existir”, aspira.



Este proyecto refleja su deseo de contribuir al desarrollo artístico en su país. Asimismo, el linaje familiar de la ex miss es sorprendente, ya que es descendiente del expresidente Aniceto Arce. “Creo que es muy bonito saber que alguien de tu árbol genealógico fue una persona súper soñadora y que no soñó sólo para sí mismo”, comentó, destacando el legado de su tatarabuelo.



Claudia Arce, un ejemplo de cómo seguir los sueños puede llevar a oportunidades inimaginables, se encuentra actualmente en México, emocionada por su próxima aventura en el mundo de la actuación, ya que recientemente realizó un casting para una nueva telenovela de Televisa, que comenzará a grabarse en los próximos meses .



Como dato curioso, compartió a la Revista OH! que desea ser la mejor villana. Este nuevo proyecto representa una gran oportunidad para ella de seguir creciendo como actriz y explorar nuevos horizontes en su carrera. “Soy artista y no está separado ni la composición ni la actuación. Pude componer la canción de Candela (su papel en la telenovela mexicana ‘La Desalmada’), puedo cantar la canción de Candela y actuar a Candela”, afirma.



Con cada paso que da, Claudia reafirma su deseo de dejar una huella en la industria del entretenimiento, subrayando que “lo que toca es salir de tu zona de confort y aguantarse todo lo que viene”. Para aquellos que aspiran a seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento, con determinación y pasión, les ofrece un consejo invaluable: “Hay que creer en uno mismo y en lo que uno quiere”.