Glow, tonos neutros y creatividad El año del brillo y el rubor combinado

Con cada año llegan nuevas tendencias y técnicas que redefinen la manera en que se usan los productos de belleza y 2025 no es la excepción, ya que, con los primeros eventos, entre ellos los Golden Globes, y pasarelas internacionales, las tendencias se centran en la naturalidad, el brillo y la experimentación sutil con colores y texturas.



La maquillista Raissa Fernández comparte su visión de cómo marcará el ritmo del maquillaje este año: “hacia lo Hollywood”. Según Fernández, los cambios reflejan una combinación de lo clásico con lo moderno y, lo más importante, buscan resaltar la autenticidad de cada persona.



Desde la incorporación de brillos plateados en los ojos hasta el regreso del rubor combinado con bronce, estas tendencias apuestan por transformar los looks cotidianos. A continuación, desglosamos algunas tendencias de maquillaje para 2025 y consejos prácticos para quienes desean aplicarlas.

Plateados y brillos sutiles



Los tonos plateados en los ojos regresan con fuerza en 2025, marcando una evolución en la paleta de colores predominantes. “Si bien el dorado ha estado mucho en tendencias estos años, el plateado va a entrar con fuerza este año”, explicó Fernández. Este cambio no sólo añade frescura, sino que también ofrece una alternativa elegante y versátil para distintos tonos de piel y ocasiones.



Además, menciona que el uso de sombras con glitter “muy sutil” en los ojos “es el toque extra” indispensable para quienes desean un look sofisticado sin mucho esfuerzo. Sombras individuales con brillos delicados pueden transformar el maquillaje en segundos; aunque puede parecer un tip pequeño, aporta un brillo especial a la mirada y se adapta perfectamente tanto a eventos formales como al día a día.

La piel natural y el “no make up”



La preferencia por una piel luminosa y saludable continúa siendo tendencia. Este enfoque no sólo se trata de estética, sino también de salud. “La preparación de la piel es lo fundamental y es interesante en el sentido de que la gente ha empezado a cuidar más su piel con la tendencia del clean girl up”, subraya. Esto también ha impulsado el uso de productos de skincare como bases ligeras y serums que complementan el maquillaje.



Esta tendencia es perfecta para quienes buscan un look fresco y juvenil. Además, hace énfasis en que una piel bien preparada permite que el maquillaje fluya mejor, logrando un acabado impecable sin necesidad de cargar el rostro con productos. Este glow natural no sólo embellece, sino que también brinda confianza al resaltar lo mejor de cada persona, destacan estilistas.



“Hay que tener en cuenta que durante el día no es fácil mantener ese glow de piel más jugosa, pero sí se puede jugar con los polvos en el maquillaje diario para ampliar la duración, aunque no tan cargados”, añade.



Labios como protagonistas



Los labios continúan siendo un punto focal en el maquillaje de 2025, pero con una paleta más neutra y fría, menciona. “En el labial podemos jugar mucho más y depende más de gustos. Hay personas que no les interesa qué color les queda mejor, sino que están ‘casadas’ con los tonos chocolates o tonos fucsias. Lo que sí ayuda es buscar una subtonalidad que beneficie más a cada tipo de piel”, explica.



Esta tendencia permite jugar con diferentes acabados, desde mate hasta gloss, dependiendo del gusto personal. En tanto, para quienes prefieren explorar, Fernández aconseja experimentar con labiales y prestar atención a cómo lucen en los labios en comparación con la mano. “El color cambia cuando lo aplicamos en los labios”, indica.

Rubor mezclado con bronzer



La combinación del rubor con el bronzer es una de las innovaciones más interesantes de este año y busca crear un efecto terracota que aporte calidez y definición al rostro. Fernández añade que el bronzer nunca dejó de ser relevante, pero ahora se combina con rubores para un look más natural y versátil.



Esta mezcla no sólo es estéticamente atractiva, sino también práctica ya que se puede usar un solo producto que cumpla con ambas funciones, ideal para quienes tienen poco tiempo. Esta tendencia que opta por los colores terracota y la mezcla es conocida como blonzing.

Delineado y sombras ahumadas



En cuanto a los ojos, el delineado y las sombras ahumadas están en el centro de atención. Sin embargo, este año se apuesta por un estilo más suave y adaptado, dice. “El delineado estilo cat-eye vuelve, pero de manera más sutil y elegante. No será tan grueso ni marcado como en el pasado”, comentó Fernández. Este estilo complementa tanto looks naturales como más elaborados, ofreciendo versatilidad.



Las sombras ahumadas también evolucionaron hacia tonos neutros más fríos, como cafés y grises, considerando que los tonos fríos aportan sofisticación y permiten jugar con degradados suaves que realzan la mirada sin exagerar, detalló. Esta técnica es ideal para quienes desean un look atemporal que funcione en cualquier ocasión.



“Las tendencias son muy fáciles de alcanzar en este momento y van desde lo básico y quizás llegar a cosas más cargadas posteriormente. El maquillaje es para que nosotras juguemos y es una forma de expresión; cada una va viendo cómo se quiere expresar”, subraya.

1 Cuidar la piel antes del maquillaje



La hidratación es el cimiento de todo. Una piel bien hidratada asegura que el maquillaje luzca impecable y dure más tiempo. Además, se debe utilizar productos específicos para cada tipo de piel, como serums y cremas hidratantes.

2 Elegir la base correcta



Encontrar el tono perfecto de base puede ser un desafío, pero Fernández sugiere probarla en el cuello para asegurar una fusión perfecta entre el rostro y el cuerpo, ya que al probarse en la mano u otra parte del cuerpo, el tono difiere.

3 tonos y texturas adecuadas



Encontrar el tono y la textura adecuados es básico para un look armonioso. Probar directamente el labial directamente en los labios, ya que el color cambia dependiendo de la pigmentación natural.

4 Adaptar las tendencias a tu estilo



Para quienes aún no se atreven con las nuevas tendencias, la maquilladora recomienda empezar con pequeños cambios, como incorporar brillos o un rubor terracota poco a poco, ajustando el look a cada personalidad.

5 Mantén tu maquillaje duradero



Aunque los polvos no están en su máximo apogeo, son esenciales para sellar el maquillaje y evitar brillos indeseados en zonas específicas como la frente y la nariz. Además, un spray fijador ayuda a que el maquillaje permanezca fresco.

6 Experimentar con labiales y sombras



Jugar con diferentes tonos y texturas, de acuerdo a cada preferencia, es esencial para descubrir lo que funciona mejor en cada persona.