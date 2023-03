La OMS destaca la necesidad de impulsar "nuevas formas de gobernanza" de la salud pública

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado, con motivo de la publicación 'The Lancet Series on the Commercial Determinants of Health', la necesidad de impulsar "nuevas formas de gobernanza" de la salud pública.

"Muchos de los factores de riesgo más significativos de enfermedades y lesiones (tabaco, alcohol y dieta poco saludable) son industrias importantes y generadoras de ganancias para algunas de las empresas más grandes del mundo. Es hora de un cambio de paradigma. La salud pública no puede mejorar y no mejorará sin la acción sobre los determinantes comerciales de la salud, desde el nivel local hasta el global. Se necesitan nuevas formas de gobernanza de la salud pública", ha detallado.

En este sentido, Tedros ha descrito el trabajo de la OMS en esta área en su comentario, destacando el apoyo del organismo a los gobiernos nacionales para abordar aspectos específicos de los determinantes comerciales en áreas como, por ejemplo, el control del tabaco, la comercialización de sucedáneos de la leche materna y las enfermedades no transmisibles.

Asimismo, en el trabajo se definen los determinantes comerciales de la salud como los sistemas, prácticas y vías a través de los cuales los actores comerciales impulsan la salud humana y la inequidad en la salud. De esta manera, los autores de la serie reconocen el potencial de los actores comerciales para tener impactos tanto positivos como negativos en la salud y la equidad en salud y, a su vez, establecen una base para comprender cómo los determinantes comerciales pueden ayudar a guiar a los gobiernos en la creación de nuevas políticas y sistemas para regular los daños y perjuicios.

La serie 'Lancet' sobre los determinantes comerciales de la salud representa un importante paso adelante en la comprensión de las formas complejas y multifacéticas en que los actores comerciales influyen en la salud y la equidad en salud en todo el mundo.

"La OMS está comprometida a garantizar que el sector privado pueda desarrollar su potencial para convertirse en un socio para la salud y seguirá de cerca y participará en las discusiones y diálogos que genere la serie. Esto ayudará a informar los esfuerzos existentes y en desarrollo de la OMS sobre los determinantes económicos y comerciales de la salud. Juntos, podemos desarrollar nuevas métricas y gobernanza, expandir la base de evidencia y reorientar las prácticas comerciales dañinas hacia la salud y la equidad en la salud", ha zanjado.