Pablo Berger lleva a Tokio "Robot Dreams", su nuevo reto animado y mudo

El director español Pablo Berger presenta en Tokio su última película, "Robot Dreams", un filme de animación y mudo sobre la amistad y el amor, y que supone un "nuevo reto" en su ecléctica carrera.

"Hace más de 10 años cayó en mis manos la novela gráfica 'Robot Dreams' y me enamoré de la historia. Hice 'Blancanieves' y 'Abracadabra' y a la hora de hacer mi siguiente película me acordé de este cómic y al volverlo a leer se me saltaron las lágrimas", explica en una entrevista con EFE el realizador poco antes de presentar el filme en el Instituto Cervantes de Tokio.

"Robot Dreams" (2023) sigue la vida de Dog, un perro solitario que vive en Manhattan y que un día decide construirse un robot, un amigo, y su amistad va creciendo hasta hacerse inseparables, al ritmo del Nueva York de los 80. Pero una noche de verano, Dog, con gran dolor, se ve obligado a abandonar a Robot en la playa.

La cinta, que ya ha pasado por numerosos festivales internacionales, llega ahora a Tokio, donde se ha proyectado en el marco de la muestra de cine de animación "Doki Doki Animación con Ñ", organizada por el Instituto Cervantes de la capital nipona, y también en el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), antes de su estreno oficial en el país asiático en 2024.

Cine para todos

Esta es la primera película de Berger que utiliza la animación como medio, ya que, al estar basada en una novela gráfica de la ilustradora Sara Varon, el cineasta no veía otra opción. "La historia me gustaba tanto que decidí meterme en este gran lío", señala.

Para este director, la animación y la imagen real no guardan tantas diferencias, ya que los actores se sustituyen por los directores de animación, aunque sí reconoce haber necesitado "mucha paciencia" al cambiar un rodaje de dos meses por un proceso creativo de varios años.

Berger también tuvo que combatir con los prejuicios que van asociados a la animación, como el hecho de que esté considerado un género infantil.

"Con la animación se pueden tratar temas sociales e importantes y en el caso de esta novela, el punto de vista es adulto, pero la película es para todos los públicos. Soy una persona muy ambiciosa con mis películas y quiero llegar al mayor público posible", explica.