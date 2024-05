Nicolas Cage se une a Amazon Prime Video para interpretar a Spider-Man Noir en una serie live action

El actor Nicolas Cage, conocido por su versatilidad en la pantalla, asumirá el papel de Spider-Man Noir en una nueva serie live action para Amazon Prime Video.

La noticia fue anunciada por Vernon Sanders, director de televisión de Amazon MGM Studios, quien compartió la emocionante novedad para los aficionados a los superhéroes de Marvel.

La serie, titulada "Noir", se sumerge en la historia de un investigador privado envejecido y desventurado en la Nueva York de 1930, quien se ve obligado a enfrentar su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad.

Este proyecto, que lleva más de un año en desarrollo, se sitúa en la Tierra-90218, un universo ficticio que sirve de escenario para esta versión alternativa del Hombre Araña.

Cage, conocido por su versatilidad en la pantalla, se une al elenco para dar vida a este singular personaje en su primera incursión en una serie de televisión. Su participación anterior en el mundo de los superhéroes incluye interpretaciones como Johnny Blaze en las películas de Ghost Rider de Marvel, Damon Macready/Big Daddy en Kick-Ass, y un cameo como Superman en The Flash en 2023.

Los productores ejecutivos de la serie incluyen a Christopher Miller, Amy Pascal y Phil Lord, quienes también estuvieron detrás de las exitosas películas animadas "Spider-Man: Into the Spider-Verse" de 2018 y "Spider-Man: Across the Spider-Verse" de 2023.

La elección de Cage para este papel se recibió con entusiasmo por parte de los fanáticos, quienes esperan ver su característico estilo aportar una nueva dimensión al icónico personaje de Spider-Man Noir.

Con la promesa de explorar esta versión reinventada del superhéroe de manera auténtica, la serie "Noir" se perfila como una emocionante adición al universo Marvel en el catálogo de Prime Video.

La incorporación de Nicolas Cage como Spider-Man Noir en la serie live action de Amazon Prime Video representa un emocionante paso adelante para el universo Marvel en la pantalla chica.

Con un elenco de talentosos productores y un actor conocido por su capacidad para dar vida a personajes complejos, "Noir" promete ofrecer una experiencia única para los fanáticos del género de superhéroes.