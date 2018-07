Mesa refuta a Guerrero y le dice “brazo operativo” de Héctor Arce

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que las respuestas del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sobre el caso Quiborax y los saneamientos realizados por el proceso de expulsión de la empresa son “lapidarios” para Carlos Mesa. En tanto, Mesa, a través de su blog, cuestiona la interpretación del Fiscal y lo sindica de ser el “brazo operativo del Ministerio de Justicia”.

El criterio fue expuesto por el titular del Ministerio Público de Bolivia luego de sostener una extensa reunión en el Ministerio de Justicia para considerar temas de la Cumbre de Justicia, pero coincidentemente arribaron a este despacho el procurador del Estado, Pablo Menacho, y el ministro de Minería, César Navarro.

Según la explicación de Guerrero, el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Mesa se ha desarrollado en el plazo de 30 días, tal cual establece la norma, con la acumulación de antecedentes y presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se entregue a la Asamblea Legislativa y ésta autorice la apertura de un proceso.

Agregó que, ante el cumplimiento del tiempo, incluso no se contempló el testimonio del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, toda vez que el mismo llegó, vía Cancillería, un día después del periodo establecido. Al ser consultado sobre si se hubiese considerado las respuestas del exmandatario al cuestionario, dijo que, de ser así, sería lapidario para Mesa.

“No, en ese caso sería más lapidario para el expresidente Mesa porque ahí establece claramente el señor Rodríguez Veltzé que emitió un decreto supremo subsanando todo lo mal que se había hecho, corrigiendo la ilegalidad que se había cometido”, afirmó el fiscal Guerrero en un encuentro con los medios.

La declaración de Rodríguez Veltzé se basa en la promulgación del Decreto Supremo (DS) 28527 del 16 de diciembre de 2005 que abrogó el DS 27589 del expresidente Mesa con el objeto de sanear los procedimientos de la salida de Quiborax.

“Todos esos antecedentes se verán cuando se esté investigando propiamente, si es que la Asamblea Legislativa autoriza (el juicio de responsabilidades)”, sostuvo.

En tanto, el expresidente Mesa, a través de su blog, consideró que el Fiscal General “tergiversa” el testimonio presentado por el agente de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, sobre el caso Quiborax.

“El fiscal Guerrero, brazo operativo del Ministro de Justicia, no podrá falsear la verdad y menos usando a su antojo lo declarado por el exgobernante Eduardo Rodríguez Veltzé, cuando ya no tiene competencia en esta investigación preliminar”.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que recibieron la proposición acusatoria de la Fiscalía General del Estado y que la misma se derivó a una Sala Penal de esta misma institución, instancia que emitirá un informe y, en caso de que corresponda, se remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

FISCAL GENERAL PIDE UN INFORME

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pidió un informe al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, por retirar la acusación en contra de ocho miembros de Quiborax, que eran procesados por los delitos penales de falsificación de documentos en la constitución del capital accionario de la empresa chilena.

BLANCO DICE QUE CUMPLIÓ LAUDO PARA LIBERAR A FOSCK

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, afirmó que el retiro de la denuncia en contra del chileno Allan Fosck, de Non Metalic Minerals-Quiborax, y otras siete personas por orden del laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Añadió que no teme a ser investigado por este caso.

“Yo siempre me he sometido a todo proceso y me voy a someter a cualquier denuncia porque la Fiscalía nunca he cometido irregularidades”, desafió Blanco.

Un laudo arbitral es una sentencia internacional que tiene la calidad de cosa juzgada y no puede ser objeto de ningún recurso.

“Como Ministerio Público, debemos señalar que lo único que hemos hecho es acatar la ley y debemos aclarar a la sociedad que hay términos jurídicos, que no pasan por conceptos que han sido manejados. Aquí no se ha liberado (a nadie), aquí no se ha desestimado”, agregó el Fiscal de La Paz.

El 16 septiembre de 2015, el Ciadi emitió un fallo para que Bolivia deba resarcir económicamente a la Quiborax.

“Existía una medida provisional del año 2010, que establecía suspender todos los procesos penales existentes, era una orden que decía: abstenerse de iniciar cualquier otro”, precisó el procurador, Pablo Menacho.