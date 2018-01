Gobierno y médicos firman preacuerdo que será puesto a consideración de las bases

COCHABAMBA |

El Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia firmaron esta madrugada un preacuerdo que abroga tres decretos supremos, que cuestionaban los galenos; deja en suspenso el artículo 205 y otros del nuevo Código Penal; además establece un trabajo conjunto para la cumbre nacional que busca construir un nuevo sistema de salud.

Tras dos días de negociación, primero en Santa Cruz y luego en Cochabamba, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció en una conferencia de prensa los resultados de este acercamiento que, según el acuerdo, bajará a las bases de los médicos para su aprobación y firma definitiva del acuerdo.

Sin embargo, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, indicó que las medidas de presión del sector continúan hasta que las bases den el visto bueno a los acuerdos alcanzados.

Los médicos aceptaron la convocatoria al Encuentro por la Salud y la Vida, planteado por el presidente Evo Morales, con la condición de que la metodología del evento sea consensuada entre las partes.

El preacuerdo establece también la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, y la no aplicación del artículo 205 mientras no se elabore una Ley General de Salud, y mientras no se implemente el esa entidad, con un plazo máximo hasta junio de 2019.

Cruz dijo que todos los representantes del país estuvieron en el encuentro y explicó que la consulta a las bases tomará el tiempo que los dirigentes retornen a sus regiones e informen del contenido del preacuerdo.

A continuación el documento firmado por ambas partes:

Preacuerdo firmado entre el Gobierno y el Colegio Médico de Bolivia by Los Tiempos Digital on Scribd