Seis sectores cuestionan labor del Defensor en conflictos

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, se encuentra en el ojo de la tormenta, esta vez por las críticas de su esposa en contra de un grupo de activistas en Santa Cruz. Sin embargo, Tezanos fue cuestionado desde la forma en que fue designado, además de su actuación en conflictos como el de los discapacitados, los médicos, Achacachi, las cooperativas mineras, el Tipnis, la Policía, Adepcoca, la COB y, últimamente, la UPEA.

Tezanos fue electo como defensor en marzo de 2016. Fue duramente cuestionado por el respaldo que dio a la Ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis, norma que quitó la intangibilidad a esa área y da vía libre a proyectos para su desarrollo, como la construcción de una carretera u otros.

En agosto de 2017 se suscitó un conflicto por la aprobación de la Ley 266 que quitó la intangibilidad al Tipnis, lo que provocó protestas de ambientalistas y comunidades indígenas que aseguraron que no se tomó a todos en cuenta en la consulta sobre la norma.

Sin embargo, Tezanos validó la consulta y aseguró que el tema del Tipnis era sólo cuestión de los habitantes de la zona y no de ambientalistas.

En agosto de 2017, Tezanos Pinto criticó las movilizaciones de vecinos de Achacachi que demandaban la renuncia de su alcalde Edgar Ramos. Dijo que la movilización tenía fines desestabilizadores.

También, en la pasada gestión, David Tezanos Pinto impulsó la presentación de dos acciones legales para que se declaren ilegales los paros médicos contra el Código del Sistema Penal. En aquella ocasión, el dirigente médico Anibal Cruz dijo que el Defensor sólo defiende al Gobierno.

Posteriormente, en el conflicto por la directiva de la COB, que fue tomada por afines al Gobierno, el dirigente Guido Mitma llamó “defensor del patrón” a Tezanos Pinto.

El actual rector de la UMSA y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, consideró en su oportunidad que esa institución fue destruida y convertida en una simple “secretaría de un partido”.

“MI TAREA ES DEFENDER A LOS DESPOSEÍDOS”

En entrevista con Los Tiempos, David Tezanos señaló que hay una “tendenciosidad” en las declaraciones que buscan mostrar su trabajo como parcializado y que su tarea no es defender a determinados políticos.

“El defensor del pueblo no es opositor, defiende a la sociedad vulnerable, no a los banqueros, a los terratenientes, a las élites que defienden a clínicas privadas, sino a personas que no tienen dinero”, dijo.