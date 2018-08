Loza sobre diputado Soto: "No queremos borrachos ni indisciplinados en el MAS"

LA PAZ |

El dirigente cocalero Leonardo Loza exigió a la Cámara de Diputados retirar de su curul al diputado Domingo Soto y al MAS expulsar de sus filas al diputado por el bochornoso acto de desnudarse y agredir a los policías en el aeropuerto de Cochabamba.

"No podemos permitir que algunos diputados suplentes dañen la imagen del pueblo y del MAS, ese compañero debe ser retirado inmediatamente de su curul y debe ser expulsado del MAS. No queremos borrachos ni indisciplinados, queremos compañeros que trabajen por el pueblo", dijo.

El diputado Soto fue arrestado este pasado miércoles en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, cerca de las 20:00, el legislador potosino estaba en estado de ebriedad, agredió a los pasajeros, policías y se desnudó.

El dirigente insistió que en el MAS no puede existir gente indisciplinada, porque solo hacen quedar mal al partido de Gobierno "no importa que sean titulares o suplentes cuando no trabajen serán expulsados", advirtió.

En su criterio, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados debe actuar de manera inmediata para, primero, separarlo de sus funciones y luego alejarlo definitivamente. La bancada del MAS presentó ayer una denuncia en contra de su colega y correligionario.

La Comisión de Ética cuenta con su reglamento el que establece claramente las causales para ser apartado de manera temporal o definitiva, estas últimas también previstas en la Constitución Política del Estado.