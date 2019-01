Esposa del Defensor del Pueblo lo denuncia ante el Ministerio Público por maltrato

Kary Arias, esposa del Defensor del Pueblo David Tezanos Pinto, presentó la tarde de hoy una denuncia ante el Ministerio Público de La Paz contra su pareja a quien acusa de maltrato.

"Mis queridos amigos y amigas: cuando la sangre o las lágrimas son de una mujer maltratada, la herida es de todos. Quiero que sepan que no tengo nada que reprocharme, que no gozo de ningún privilegio y como cientos de mujeres, que deben enfrentarse al poder para hacer valer sus derechos, estoy decidida a sostener esta controversia", manifestó Arias, mediante un comunicado publicado en su cuenta en Facebook.

Agregó que no solamente asumió esta determinación por ella, sino por todas las mujeres que no tienen el valor de hacerle frente a la injusticia y la difamación.

El pasado lunes, Tezanos usó los ambientes de la Defensoría del Pueblo para brindar una conferencia de prensa, admitir que fue infiel en su matrimonio y acusar a su esposa de "chantajes".

"Lamentablemente me he equivocado en querer llevar adelante una familia con una persona que no está a la altura ni de ser mi amigo ni de ser mi compañero y menos defensor de los bolivianos", agregó Arias en su publicación.

La esposa de Tezanos pidió disculpas a la población por “un tema que debió quedarse en la privacidad y que se ha ventilado de la peor manera posible”.

Finalmente dijo que no se referirá más al tema y que su "abogado ya se encargará de hacer lo que corresponda".