Patzi llega con ayuda humanitaria a Caranavi y pide disculpas por sus declaraciones

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, llegó hoy hasta el municipio de Caranavi con ayuda humanitaria para las familias damnificadas y pidió disculpas a los habitantes por las polémicas declaraciones que vertió hace unos días, justificando su ausencia en esa región durante las emergencias.

"Lo dicho no lo hice de manera correcta, yo quiero pedir disculpas fundamentalmente a la población de Caranavi y al departamento de La Paz, disculpas por no haber dicho correctamente las cosas. Yo quería decir que lo más urgente era enviar médicos y maquinarias", remarcó la autoridad.

El gobernador fue duramente criticado por su ausencia y por la falta de apoyo a los damnificados de Caranavi, luego del derrumbe en puente Armas. Dos días después del deslizamiento dijo que no acudió al lugar porque "nada podía hacer" porque él no era maquinista ni tractoristas y menos quería hacer un "show" y tomarse fotos.

El gobernador reconoció que no se expresó de forma correcta y aclaró que su ausencia era "necesaria" durante esos días, pero no urgente.

"Probablemente mi presencia era necesaria, pero no urgente; y en ese sentido yo me he dedicado a gestionar lo urgente y eso me llevó tiempo", expresó.

La autoridad departamental llegó hasta Caranavi con al menos tres camiones con alimentos, frazadas y vituallas para 600 familias. Dijo que dos de los vehículos llegaron hasta esa región después de dos días, y se comprometió a enviar más ayuda humanitaria para los damnificados.

Asimismo, Patzi inspeccionó el río Yara que durante el fin de semana se desbordó e inundó varias viviendas y cultivos.

El fin de semana se registraron dos deslizamientos en el sector Puente Armas, en la ruta Caranavi-Yolosita que dejó al menos 16 fallecidos y 13 desaparecidos.