Romero niega que haya sido una "decisión política" mantener a Medina en el cargo

El ministro de Gobierno, Carlos Romero negó hoy que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, haya permanecido en su cargo desde 2016 por una "decisión política", como afirmó el excoronel en su audiencia de medidas cautelares.

En declaraciones a radio Panamericana manifestó que conoció a Medina en el ejercicio de sus funciones en Santa Cruz. "Si él dice fue una decisión política, eso es incorrecto, eso es absolutamente falso, en general nosotros hemos acatado las órdenes de destino que emergen de la Policía".

Aseguró que las designaciones de destino las hace un comité calificador.

El excoronel de la Policía, Gonzalo Medina, dijo en su audiencia que fue decisión política del ministro de Gobierno, Carlos Romero, mantenerlo como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Santa Cruz por varias gestiones, orden que asumió "reglamentariamente" .

"Yo no pedí ser tanto tiempo comandante o director de la Felcc. La última vez, el ministro de Gobierno dijo que era una decisión política que yo me quede porque necesitaba un hombre fuerte para combatir la criminalidad en este época electoral. A mí me tocaba ser director nacional. Asumí disciplinadamente, pese a que mi derecho estaba relegado y no me correspondía", detalla parte del acta.

Un vídeo difundido ayer muestra a la autoridad en un acto público contando que pidió que el excoronel permanezca al mando de la Felcc de Santa Cruz por su buen trabajo en la lucha contra el crimen.

Sobre el pedido del candidato de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, de incluir al ministro Romero en su investigación, dijo: "Tomo las cosas de quien viene. Cualquiera puede decir que investiguen al Ministro de Gobierno, que investiguen todo lo que quieran, no me van a encontrar nada, no necesitan hacer mayor parafernalia política", dijo a tiempo de asegurar que la Policía y el Gobierno develarán el caso de la "manera más categórica".

En la entrevista, conminó también a la diputada Jimena Acosta a demostrar en un plazo de 24 horas que fue padrino de matrimonio de Pablo Ramos Lima, que este fue acusado de narcotráfico. "De no hacerlo, voy a tomar acciones legales para frenar esta campaña canallesca contra el Ministro, mellando mi dignidad, voy a sentar un precedente".