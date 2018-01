La Liga define torneo interseries y prevé entregar cuatro premios

Los clubes de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB) definieron ayer que el torneo Apertura 2018 se juegue bajo la modalidad de interseries, además se otorgarán cuatro premios a torneos internacionales, según se informó luego de la reunión del Consejo Superior de la Liga que se realizó en Santa Cruz. Los ligueros definieron que el inicio del torneo se fije para el domingo 21 de enero.

La Liga combinó las opciones que presentó la Comisión Técnica y se decidió por la primera opción de torneo, pero incluyó la premiación de la segunda propuesta. El formato se eligió a partir de votación. Tal como se había anunciado antes de comenzar el torneo, se aprobó por mayoría simple.

Bolívar, The Strongest, San José, Wilstermann, Aurora, Universitario, Real Potosí y Nacional Potosí aceptaron jugar en series, pero no de modo regionalizado.

En contrapartida, los seis representantes de Santa Cruz (Oriente Petrolero, Blooming, Sport Boys, Destroyers, Royal Pari F.C. y Guabirá) querían un torneo regionalizado; sin embargo, la propuesta no tuvo el respaldo suficiente.

En base al formato del campeonato que se jugará en el primer semestre, cada fecha se disputará un partido interseries, entre los que destacan los clásicos, por lo que cada equipo disputará 14 fechas en la primera fase del torneo.

Los mejores cuatro de cada serie clasificarán a la ronda de los cuartos de final y jugarán partidos de ida y vuelta.

Por simple eliminación, los ganadores clasificarán a la semifinal para luchar por el pase a la final del torneo.

A esta propuesta se optó por sumar la idea de que los equipos que queden eliminados en la fase de grupos, disputen una liguilla.

Éstos se juntarán para disputar dicha fase donde existirá un ganador.

“Se ha llevado esta reunión con mucho respeto, el inicio del campeonato también ya está aprobado”, sostuvo el presidente de la Liga, Carlos Ribera, luego de la reunión del Consejo Superior en la que participaron los 14 clubes profesionales.

El torneo iniciará el 21 de enero, mientras que el periodo de habilitación de jugadores está fijado entre el 16 de enero y el 9 de abril.

De acuerdo a la programación, los últimos partidos se jugarán el 10 de junio, sólo cuatro días antes de que inicie el Mundial de Rusia.

Premios

El torneo Apertura repartirá cuatro de los ocho premios a copas internacionales que tiene asignada la primera división boliviana y se dividirán de la siguiente manera: el campeón del torneo accederá al cupo de Bolivia 1 a la Libertadores, mientras que el subcampeón tendrá el cupo 3 al mismo torneo.

El equipo que se ubique en tercer lugar se ganará el derecho de ir a la Copa Sudamericana como Bolivia 1.

Mientras, el ganador de la liguilla de los equipos eliminados en la fase de grupos accederá al cupo de Bolivia 4 en el torneo sudamericano.

El torneo Clausura se disputará bajo el formato de todos contra todos y el campeón recibirá el premio como Bolivia 2 para asistir a la Copa Libertadores. Entre tanto, el subcampeón será Bolivia 3 en el mismo campeonato.

El tercero y el cuarto irán a la Sudamericana, como Bolivia 2 y 3, respectivamente.

Otros temas

Ribera informó que se tocaron otros temas de importancia, entre los que destaca el contrato con la empresa responsable de los derechos de televisación, Sports Tv Rights.

Al respecto, el titular liguero señaló que consideran que los clubes profesionales deberían recibir un monto mayor por ese tema.

“Creemos que el fútbol liguero debe recibir un poco más de dinero. Ya se dio el primer paso, se contrató al consorcio de abogados que analizará el contrato para saber qué tan difícil va a ser salir de este contrato. Los clubes definen si es que se sale o se mantiene, no está decidido eso”, señaló.

En cuanto al tema de las deudas, el presidente de la institución aseguró que durante la siguiente semana cumplirán con varias reuniones con los dirigentes del Lila para buscar una solución.

“Si Real Potosí no cancela hasta que se cumpla el plazo, perdería seis puntos más y luego se le vuelve a dar otros 10 días para que pueda cumplir con las deudas, en caso de no hacerlo puede perder la categoría”, detalló.

Pero ante esta situación surge la incógnita de qué es lo que puede ocurrir en caso de que el elenco potosino no alcance a cubrir la deuda de 122.000 dólares, a lo que Ribera señaló que, revisando antecedentes, no se puede afirmar si es que un equipo lo reemplazaría, siendo que en anteriores oportunidades no ocuparon esa vacante.

14 equipos en la temporada. Con dos equipos nuevos, la Liga cumplirá con el campeonato 2018. Aurora y Royal Pari son los nuevos elencos.

EL CONSEJO NO DEFINIÓ EL FIXTURE PARA EL APERTURA

El Consejo Superior de la Liga no definió el fixture para el torneo Apertura, debido a que se abordaron varios temas.

Por lo mismo, se estima que la próxima semana, luego del Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), los delegados de los 14 clubes se reúnan para definir la programación de partidos.

De acuerdo al responsable de comunicación de la Liga, Carlos Jordán, el día de la reunión se definirá a más tardar hasta el martes.

Asimismo, indicó que se maneja la posibilidad de que la reunión se realice en Cochabamba, aprovechando que los delegados de los clubes estarán en la capital valluna.

El Apertura se jugará por series dirigidas, es decir que cada fecha se jugarán partidos clásicos.

GRUPOS

Serie “A”

1- Bolívar

2- Oriente Petrolero

3- Guabirá

4- Real Potosí

5- Wilstermann

6- Destroyers

7- Universitario

Serie “B”

1- The Strongest

2- Blooming

3- Sport Boys

4- Nacional Potosí

5- Aurora

6- Royal Pari

7- San José