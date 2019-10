Violencia se reduce, pero aún hay tensión y ratifican paro indefinido

La violencia en Cochabamba redujo su intensidad, pero aún hubo enfrentamientos en El Prado, el centro de la ciudad, y Quillacollo. Los transportistas marcharon, mientras la gente continuó bloqueando y se concentró en la plaza de Las Banderas y la avenida 6 de Agosto con la determinación común de continuar el paro indefinido.

Los enfrentamientos en la zona de El Prado se dieron luego de que un grupo de transportistas que se desprendió de la marcha y buscó desbloquear las calles con violencia. Algunos también golpearon letreros y espacios públicos.

Inicialmente, los transportistas federados se reunieron en puertas de su sede en la avenida Heroínas. Estaban vestidos con poleras blancas y portando banderas del mismo color. Avanzaron hasta El Prado, pero se dividieron por algunos mal entendidos. Un grupo se fue a la plaza Colón y otro hacia la avenida Ayacucho.

Un tercer grupo subió por la plaza de Las Banderas, hasta la avenida Libertador donde se registraron amagues de enfrentamientos. Luego, se volvió a instalar los puntos de bloqueo.

La concentración terminó en la plaza 14 de Septiembre con cánticos sobre su derecho al trabajo.

Quillacollo

En este municipio también se reportó bloqueos y algunos enfrentamientos en el kilómetro 11 de la avenida Blanco Galindo. Además, se conoció de la llegada de mineros de la región andina. Esto generó que varias personas cierren sus negocios por temor a posibles saqueos y enfrentamientos.

Desde las 14:00 el punto de bloqueo del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galindo comenzó a reforzarse tras conocerse que por segundo día los mineros intentarían ingresar a la urbe. Mientras la Federación de Cooperativistas Mineros (Fedecomin) pidió un cuarto intermedio a las medidas de presión.

“Pedimos cuarto intermedio y paz social. Que las organizaciones internacionales determinen las dudas. (...) Simplemente estamos en vigilia permanente en Sayari y Quillacollo”, manifestaron los representantes.

Los mineros determinaron quedarse en Parotani, donde instalaron una vigilia.

Concentraciones

Cochabamba vivió dos concentraciones que piden nuevas elecciones; una en la zona sur (avenida 6 de Agosto) y la otra en la plaza de Las Banderas, en El Prado. La primera resolvió cinco puntos: anulación de las elecciones, defensa de los derechos, paro indefinido, rechazar la auditoría y asistir al cabildo nacional.

La concentración que se realizó en la plaza de Las Banderas y fue convocada por la Coordinadora de Defensa de la Democracia, reunió a más de 2.000 personas. Este cabildo resolvió el paro indefinido, además de pedir que se inicie un nuevo proceso electoral.

REDES SE COLMAN DE DESINFORMACIÓN

La concentración y el cabildo en la zona sur se vieron afectados en asistencia debido a una ola de mensajes reenviados a través de las redes sociales disuadiendo a la gente de asistir por el temor de una supuesta llegada de mineros. En otros se hablaba de la suspensión de estas manifestaciones. Organizaciones de verificación recomiendan desconfiar de mensajes reenviados y con contenido que genere alarma y acudir siempre a fuentes confiables.

ASAMBLEÍSTA SE ALEJA DEL MAS POR LA VIOLENCIA

REDACCIÓN CENTRAL

El asambleísta departamental del MAS, Luis Villarroel, se alejó del partido debido a los hechos de violencia suscitados en los últimos días. Aseguró que no está de acuerdo con los enfrentamientos y responde al sector fabril del cual proviene y que también expresó su alejamiento del tema político.

“Mi persona no está de acuerdo con los hechos de violencia ocurridos en Cochabamba y Quillacollo. Yo soy quillacolleño y he visto los enfrentamientos y heridos (...) No estoy de acuerdo que afines al MAS estén haciendo vandalismo. Soy orgánico del sector fabril y me debo a lo que digan. Con todo esto me estaría alejando del MAS”, manifestó.

Asimismo, dijo que continuará ejerciendo de asambleísta por los ocho meses restantes de gestión.

Villarroel fue jefe de bancada del MAS, pero renunció hace dos meses por los conflictos de la ley para declarar feriado en Urkupiña.