Niegan recurso para anular Mochilas I y se irá a juicio

El Juzgado Anticorrupción Nº2 declaró infundada la solicitud de nulidad del caso Mochilas I presentada por el alcalde José María Leyes y la rechazó. En consecuencia, el proceso seguirá su curso hasta llegar a juicio oral, según la resolución del caso FIS-CBBA-1801127, del 13 de febrero.

El documento del Juzgado señala que, mediante memorial del 31 de diciembre de 2018, Leyes “afirmó que nunca se le habría notificado con el informe de inicio de investigaciones” del caso Mochilas I.

Además, planteó “incidentes de actividad procesal defectuosa” por vulneración del derecho al debido proceso, defensa, seguridad jurídica y a la tutela judicial “pidiendo anular todo” y retrocediendo el proceso a foja cero.

Sin embargo, el Juzgado Anticorrupción Nº2 reveló que Leyes sí fue notificado el 13 de abril de 2018, por lo que pudo plantear su defensa y no hubo perjuicio. Ante el hecho, se declaró infundada la solicitud de nulidad del caso Mochilas I. Es el más avanzado y que pronto entrará a juicio.

Con este incidente, la defensa del alcalde Leyes pretendía que el proceso vuelva a foja cero; sin embargo, ahora podrá seguir hasta juicio. En este caso, la autoridad edil y otras seis personas están procesadas por presuntos delitos de corrupción por la compra direccionada de mochilas en 2018 por 12 millones de bolivianos, pendientes de pago.

Perjuicio

El Concejo Municipal no pudo tratar ayer las resoluciones de suspensión administrativa del alcalde Leyes por 60 días, debido a que un grupo de comerciantes irrumpió en la sesión para reclamar por la reducción de 500 puestos en el Corso de Corsos, cuando el plan para trasladar la ruta fue formulado por el alcalde suplente Iván Tellería.

“De manera extraña, (la protesta) ha coincidido con un debate de la situación del Alcalde”, cuestionó la concejal Rocío Molina.

Muchos de los comerciantes fueron los mismos que recibieron a Leyes el viernes, cuando volvió luego de dos años por su detención por los casos Mochilas. Incluso, varios portaban banderas de Demócratas y otros eran seguidores como Juan Aguayo.

En tanto, el Alcalde solicitó a que los concejales permitan su presencia en la siguiente sesión para explicar “personalmente” su situación legal acerca de las resoluciones de suspendió por los casos Mochilas y otros.

DATOS

Leyes se defiende en libertad con sustitutivas. El alcalde José María Leyes logró medidas sustitutivas en los casos Mochilas I y II. Puede defenderse en libertad.

Concejal Tellería retorna hoy al Concejo Municipal. El concejal Iván Tellería sacó vacación por dos días y hoy retorna al Concejo Municipal. Fue alcalde suplente desde diciembre de 2018, cuando Leyes fue recluido en San Antonio por Mochilas II.

Leyes pide informes y se teme “masacre blanca”. Tras su retorno, Leyes solicitó informes a su gabinete y dijo que tomará las decisiones que correspondan. Extraoficialmente, se conoce el inicio de algunos despidos.

ALCALDÍA: LEYES CUMPLIÓ DOS DE TRES SUSPENSIONES

REDACCIÓN CENTRAL

La secretaria jurídica de la Alcaldía, Rocío Peñaranda, explicó que el alcalde José María Leyes ya cumplió con dos de las tres suspensiones —cada una de 30 días— impuestas por el Concejo Municipal. La tercera estaría en suspenso y no tendría impedimentos para el cargo.

Peñaranda explicó que las resoluciones No. 8074 y 8071 —en las que se suspende al Alcalde por la adquisición de mochilas en 2017 y por el proceso de adquisición de vehículos y motocicletas— no tenían un indicativo de fecha, pero fueron notificadas a Leyes en marzo de 2019, por tanto “ya se han cumplido”.

En cambio, en la Resolución 8341/2019, por el caso del desayuno escolar, se establece que la suspensión empieza “a partir del ejercicio de sus funciones”, pero fue suspendida hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita un fallo sobre sus competencias. El concejal Edwin Jiménez señaló que el Legislativo tiene competencias para suspender al Alcalde, máximo por 30 días, según la Ley Safco.