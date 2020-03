Cochabamba registra desabastecimiento de sanitizadores y barbijos

Durante las últimas semanas, la alarma creada por la llegada del coronavirus y la confirmación de los dos primeros casos en Bolivia aumentó la demanda de barbijos y sanitizadores que ahora escasean en las farmacias de la ciudad.

En una consulta con farmacéuticas y compradores, Los Tiempos pudo constatar que ambos productos se agotaron en varios establecimientos y en los lugares que sí los tienen, limitan su venta a algunas unidades.

“No hay barbijos, no hay geles en las farmacias. Yo buscaba barbijo más que todo (…) apenas el gel he encontrado”, explicó Tatiana Bravo Bravo, una compradora que recorrió cuatro farmacias buscando los productos.

“Estoy viniendo de la farmacia, no hay barbijos ni alcohol. Ahora he venido acá tampoco tiene”, contó Gaby Rivera, una mujer de la tercera edad.

Marlene Callao, encargada de la farmacia Saturno, denunció que las importadoras comenzaron a subir los precios de los barbijos debido a su gran demanda.

“Vienen a ofrecerte a 55 pesos la caja, a 60, 70 lo que antes costaba 16, 18 pesos. Es una exageración impresionante (…) Yo creo que el Sedes tiene que controlar a las distribuidoras, no pueden venir a ofrécete una caja de barbijo de 16 que costaba antes, ahora cuesta 55”, dijo Callao.

Gladys Rollano, encargada de la Farmacia Andalucía, explicaba a sus clientes sobre el coste incremento debido a las importadoras y que solo le vendieron cinco cajas.

“No es que especulamos nosotros, las importadoras nos están vendiendo a 5 cajitas y a 85 (bolivianos) ¿A cuánto vamos a vender?”, justificó Rollano ante el incremento de precios.

Los barbijos pueden encontrarse a dos bolivianos la unidad y en farmacias no se puede comprar por cajas.

Jhosselin Rodríguez y Moira Rojas, dos estudiantes de Medicina que habitualmente compran barbijos, confirmaron que se consiguen al menudeo por dos bolivianos.

Rojas opinó que, como población, no tenemos la educación necesaria en temas de salud pública. “Por eso es que tenemos tan alta tasa de resfríos, gripes. Esto no es algo que deberíamos empezar a hacer solo ahora, es algo que deberíamos hacer conscientemente, siempre”, remarcó.

La demanda de estos productos se fue en aumento desde las semanas pasadas ante los casos de coronavirus en países vecinos y, luego de su confirmación en Bolivia, muchas personas salieron a abastecerse ante el miedo por el contagio.

La recomendación de la Organización Mundial de Salud (OMS) respecto al uso de barbijos es que solo deben ser usados por personas que presenten síntomas como tos o estornudos, o en caso de atender a alguien que sí los presente. Además, para ser eficaces se los debe usar en combinación con el lavado frecuente de manos.

También se recomienda informarse de fuentes oficiales y no compartir datos no verificados. Puede ver una lista de la OMS que responde a los rumores más frecuentes sobre el coronavirus aquí.