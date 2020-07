Gobernadora sobre audio: "No recuerdo haber dicho esa situación"

La Gobernadora Esther Soria, dijo hoy que no recuerda haber mencionado que duda de la enfermedad originada por la Covid-19.

“No he escuchado completo, quisiera escuchar todo el audio. Creo en el virus, existe el virus”, dijo la autoridad.

Expresó que el audio posiblemente se haya grabado en el primer conflicto que hubo en K’ara K’ara donde los vecinos autoconvocados expresaron que no creían que el Covid-19 existía.

“Lo que me han informado Comunicación esto era en el primer conflicto de K’ara K’ara. Ahí una compañera dijo que no cree en la enfermedad y no cree en el virus, no recuerdo haber dicho esa situación. Ese audio ha salido de esa mesa de diálogo”, afirmó la gobernadora.

En las últimas horas se difundió un audio en el que la Gobernadora, Esther Soria, dice que "duda” de la existencia de la enfermedad causada por la Covid-19.

“Yo no tengo miedo morir o vivir compañeros, es más ni siquiera tengo miedo a esta enfermad, hasta yo he dudado, será que existe esta enfermedad, me pregunto, quisiera ver a un enfermo de Covid”, expresa, en medio de aplausos de las personas reunidas en ese lugar.

Luego de la difusión de dicho audio, la concejal Roció Molina pidió a Soria dar un paso irse y “dar paso a una persona que se preocupe por la ciudadanía".