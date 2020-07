Molina tras el audio de Soria: “Váyase y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros”

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina pidió hoy a la Gobernadora dar un paso al costado, luego de que se difundiera un audio en el que "duda” de la existencia de la enfermedad causada por la Covid-19.

“Señora Gobernadora, usted ha dejado de servir a los cochabambinos y, en lugar de ello, nos falta el respeto, como se burla de nuestros muertos. Ud. no ha sido electa como Gobernadora. Por ello, si no puede hacer su trabajo, váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase”, expresó Molina en una carta abierta difundida en sus redes sociales.

En la misiva contó que su padre fue víctima del virus y falleció el pasado viernes 3 de julio luego de peregrinar por atención médica. A su vez, contó que su madre se encuentra infectada y siguen buscando medicamentos y centros de salud para que pueda ser atendida.

Además, expresó que Soria sólo habría ejecutado el 44 por ciento del presupuesto destinado a enfrentar la Covid-19. “No contrató personal médico, medicamentos, pruebas, ni habilitó un centro de aislamiento”.

En las últimas horas se difundió un audio en el que la Gobernadora, Esther Soria, dice que "duda” de la existencia de la enfermedad causada por la Covid-19.

“Yo no tengo miedo morir o vivir, compañeros, es más, ni siquiera tengo miedo a esta enfermad. Hasta yo he dudado, será que existe esta enfermedad, me pregunto, quisiera ver a un enfermo de Covid”, expresa, en medio de aplausos de las personas reunidas en ese lugar.

Al respecto, el director de Comunicación de la Gobernación, Helder Flores, en contacto con Los Tiempos desestimó el audio.

Dijo que en las próximas horas se brindará un pronunciamiento oficial sobre el tema.