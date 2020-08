Leyes procesará a concejales por abrogar ley que se pretendía usar para terminal privada

El alcalde José María Leyes anunció este domingo que prepara “acciones constitucionales” contra los concejales por la abrogación de la Ley Municipal 0163/2016 de reasignación de uso de suelo de “área de uso agropecuaria a área de equipamiento y usos especiales” que viabilizaba la construcción de una terminal en la zona sur de Cochabamba.

El Concejo aprobó la norma para emplazar una terminal pública, pero en abril de 2020 decidió anularla porque Leyes intentaba emplear la Ley Municipal para hacer que un privado ejecute el proyecto.

“Nosotros vamos a recurrir a la justicia porque no puede ser que haya inseguridad jurídica de esta naturaleza, no puede ser que once concejales aprueben y cuatro concejales borren con el codo lo que firmaron con la mano. Estamos preparando acciones constitucionales que las vamos a presentar para que la justicia dirima”, indicó.

La autoridad edil ratificó que insistirá en construir la terminal en ese sector porque generará “20 mil empleos directos” porque impulsará la habilitación de restaurantes, hoteles, surtidores y otras actividades económicas.

Señaló que no afectará la vocación agraria de la zona porque la terminal ocasionará mayor movimiento económico que permitirá a los agricultores vender sus productos con más facilidad.

“Este debe ser el trabajo mejor planificado del municipio porque es un área de conexión del área metropolitana. En el sector tenemos la avenida de Albarrancho y la Costanera Sur para conectar Quillacollo, Cochabamba y Sacaba”, sostuvo.

En pasados días, legisladores de la Asamblea Departamental y del Concejo precisaron que al menos cinco incumplimientos a la ley 163/2016 derivaron en su abrogación.

Entre las observaciones más relevantes se encuentra que no se cumplió con los requisitos para la cesión del suelo.

El viernes, el Concejo envió una solicitud al Alcalde de atención e información a dirigentes sobre la implementación de la terminal de buses donde pide que se haga conocer los antecedentes e informes técnicos y legales de la Ley Municipal 163/2016 y de otras normas que derivaron en la paralización del proyecto.