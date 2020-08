Crece presión para nueva terminal; legisladores ven 5 incumplimientos

Por tercer día, los vecinos del distrito 9, de la zona sur de Cochabamba, marcharon por el centro de la ciudad exigiendo al Concejo Municipal la construcción de una nueva terminal en la zona de Albarrancho, al lado de la planta de tratamiento de aguas servidas de Semapa. Los legisladores de la Asamblea Departamental y del Concejo ven al menos cinco incumplimientos a la ley 163/2016 que derivó en su abrogación.



El vicepresidente del Concejo, Joel Flores, explicó que la normativa que se aprobó en 2016 no especificaba que sea para una terminal de buses; sin embargo, ese mismo año en la comuna Itocta se aprobó una resolución administrativa para la construcción de la terminal, en la cual se establecía que “de las 24 hectáreas se iba a donar al municipio 6,8 hectáreas de terreno”, pero la misma comuna “emitió en 2017 otra resolución que establece que la cesión será menor”.



“Ellos han incumplido su misma norma. Lo único que nosotros hemos hecho ha sido cambiar el terreno de agrícola a equipamientos especiales. Al parecer, hay algún negociado con los empresarios y los dirigentes no se dan cuenta de eso”, dijo Flores.



Añadió: “Nadie se opone a la construcción de una terminal, porque eso significa desarrollo, pero tiene que hacerse de la manera correcta y sin que se aprovechen de la buena fe de los vecinos y del Concejo”.



En la misma línea, la concejala Rocío Molina señaló que el proyecto de una terminal de buses jamás llegó al Concejo Municipal, pese a las reiteradas peticiones de informes, “A través de esta ley (163) se ha considerado un cambio de uso de suelo en un área agrícola, es decir que no se rige bajo la normativa urbana”, explicó.



Indicó también que se observaron varias irregularidades en la aprobación que hizo el municipio a los planos del proyecto que presentó el empresario Jaime Veizaga para una terminal privada, la cual se aprobó en un tiempo récord de dos días.



“Se ha observado muchas irregularidades en la aprobación de esos planos, que ya están en el Viceministerio de Transparencia. Al ver que no se subsanaba esas irregularidades, una de ellas y la más importante es que nosotros hemos hecho el cambio de uso de suelo a cambio de que esos predios pases a nombre del Gobierno Autónomo Municipal”, dijo Molina.



Por su parte, el asambleísta Mario Orellana señaló que se identificaron irregularidades en la otorgación de la licencia ambiental, que la Gobernación aprobó en la gestión de Ivan Canelas.



“Desde la Secretaría de la Madre Tierra, recomendaron que, para construir una terminal al lado de la planta de tratamiento, se debe entregar una licencia ambiental categoría II y no III como la que entregaron”, dijo.



Para los vecinos de Albarrancho, es indiferente si se emplaza una terminal pública o privada; sólo quieren ver la obra.



El alcalde José María Leyes dijo el lunes que insistirá en la construcción de la terminal de buses en Albarrancho.

Protestas llegan a planta de Semapa



Las protestas de los vecinos de la zona de Albarrancho, al sur de la ciudad, se trasladaron hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de Semapa, donde instalaron una vigilia. Mientras otro grupo llegó hasta el Concejo Municipal exigiendo que se ponga en vigencia la ley 163/2016 de reasignación de uso de suelo de “área de uso agropecuaria a área de equipamiento y usos especiales” que viabilizaba la construcción de una terminal en ese sector.

“Pedimos la construcción de la nueva terminal; caso contrario, mañana (hoy) tomaremos la planta”, dijo el presidente de la Mancomunidad Santos Paraíso, Juan Carlos Moreira.