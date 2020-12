Aparecen árboles con “anillo de la muerte” y púas

Tres árboles, dos ficus y un jacarandá de más de 40 años, en la acera oeste de la avenida Santa Cruz y Beni, aparecieron con el “anillo de la muerte”, una marca para acelerar la desaparición de las plantas.



Miembros del colectivo No a la Tala de Árboles dijeron que los daños a los árboles son recurrentes.



Por su parte, la jefa de la Unidad Forestal de la Alcaldía, Karen Córdova, señaló que harán seguimiento a esta denuncia para establecer responsabilidad de los autores.



“Nos llamó la atención los anillos de muerte que se están haciendo a los arbolitos. A un jacarandá le pusieron alambre de púas y un par de punzones que debe tener unos 10 o 15 centímetros. Además, la corteza está bañada con aceite”, dijo Freddy Zambrana.



Mientras que, María Julia Gonzales, otra de las activistas, publicó “es una barbarie realizada a un jacarandá de 44 años de antigüedad con el fin de lucir la construcción, han perforado el árbol con fierro de 10 pulgadas para quemarlo y secarlo”.



Los dos ficus ya fueron curados por los activistas, mientras que el jacarandá aún no, porque los voluntarios no pudieron quitar los punzones esperan hacerlo entre hoy y mañana, explicó Zambrana.



La responsable forestal señaló que enviará a los técnicos del municipio para que hagan una inspección y evaluación “según eso se procederá”, explicó.