Manfred pide importar vacunas anticovid de J&J sin intermediarios

El alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, indicó que está gestionando ante el Gobierno central la importación directa de las vacunas contra la Covid-19 de Johnson & Johnson (J&J) “sin intermediarios” para evitar un incremento en el costo.



Para esto, envió una carta al presidente del país, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, a la espera de una audiencia.



“El Ministro de Salud me respondió con una carta en la que me dice que tengo ciertos requisitos y decretos (…). En otras palabras, me dice que necesito un intermediario, una empresa que tenga registro y haga todo”, dijo Reyes Villa.



Añadió: “Eso encarecería el precio, porque la empresa tendría que facturar el 13 por ciento. Lo ideal sería que nos autoricen a las alcaldías para traer directamente, obviamente, con toda la inspección sanitaria”.



Además, señaló Reyes Villa que se debe iniciar las gestiones para la importación debido a la alta demanda que hay de estos fármacos a nivel mundial.



Sobre la suspensión temporal de la vacuna de J&J, dijo que sólo se reportaron seis casos adversos de más de siete millones de dosis aplicadas en diferentes partes del mundo.





Enviarán carta de compra



El alcalde electo Manfred Reyes Villa informó que enviará a Johnson & Johnson una carta de intención de compra para reservar un millón. “Nos vamos a adelantar al pedido de un millón de vacunas, porque si no, los vamos a perder”, dijo Reyes Villa