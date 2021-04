Manfred pide modificar decretos para traer vacunas

El alcalde electo Manfred Reyes Villa reiteró el pedido que hizo al Gobierno central para adquirir las vacunas Janssen, de la marca de Johnson & Johnson, sin intermediarios. Pide al ministro de Salud, Jeyson Auza, que gestione la modificación de dos artículos de los decretos 4432 y 4438.

“Sigo preocupado por el tema de las vacunas, como Cochabamba tenemos la posibilidad de traer estas vacunas Johnson. He tenido una respuesta del Ministro de Salud en la que me habla de los requisitos. Nos dicen que sí podemos traer las vacunas, pero el decreto no nos permite comprar de afuera a los gobiernos municipales, sólo acá adentro”, dijo Reyes Villa.

Añadió: “Para eso (compras en el extranjero), tendríamos que usar un intermediario que va a facturar el 13 por ciento. He enviado una carta para ver si se puede modificar ese decreto o que nos autoricen con otro decreto para hacer las compras directas del proveedor sin un intermediario”.