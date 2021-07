Administrador de local dice que un funcionario le pidió equipos, no el exintendente

El administrador del local Latidos, Andrés Jiménez, señaló que el exintendente Fernando Vargas no le pidió dádivas. Sin embargo, apuntó a otro funcionario de la Intendencia (Fidel), como quien le habría pedido la donación de “dos parlantes para Obras Públicas y 2 mil precintos de clausura” para devolverle los equipos decomisados el pasado 27 de mayo.



“Los equipos que me han decomisado son cinco: dos parlantes, un poder, un bajo y una mezcladora. En el acta de devolución hecha el 13 de julio señalan que me devolverán tres equipos: un poder, un bajo y una mezcladora”, dijo.



Añadió: “Me ha pedido que los parlantes sea una donación para Obras Públicas. Después me dicen: ‘No tenemos precintos de clausura, nos puedes donar’. Qué tipo de procedimiento es”, señaló .



Por otro lado, Jiménez señaló que Vargas se equivocó en el procedimiento, porque no quiso devolver los equipos, pese a que al menos dos normativas regulan eso, el Decreto Municipal 131/2019 y 218/2021 y la Ley Municipal 242/2017.



“La falta fue por atender fuera de horario. La norma dice que incumplir el horario es una multa de 2 mil UFV y clausura de 10 días. No dice decomiso de cosas, eso no corresponde”, refutó.



El exintendente señaló que él instruyó la clausura definitiva por todas las irregularidades que halló el día de la intervención.

La intervención se realizó a denuncia de la Policía y vecinos por funcionar durante las restricciones por la pandemia, según el exintendente también existía atentado a la salud pública.



Por otro lado, el director de Transparencia de la Alcaldía, Davy Ureña, informó que se admitió la denuncia porque determinó elementos suficientes de responsabilidad.



Además, que se está pidiendo la declaración del personal que trabajó junto a Vargas en el operativo.



El exintendente Fernando Vargas presentó ayer una denuncia en contra de la jefa de la unidad de Moral y Eventos, sargento Rosmary Corrales, por los presuntos delitos de difamación, calumnias e injurias.



En una conferencia de prensa Corrales señaló que Vargas conformó una red con licorerías y lenocinios, quienes le debían entregar 15 mil dólares al día.



“Hemos presentado una denuncia ante el Juzgado de Sentencia”, declaró.