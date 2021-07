Asume nuevo Intendente; concejal pide indagar denuncia de “mafias”

A partir de ayer asumió el cargo de intendente el excandidato a diputado por Creemos, empresario e ingeniero, Roberto Kotoriy, con el fin de hacer una reestructuración.



El nuevo funcionario releva a Fernando Vargas, que renunció el miércoles en medio de denuncias de corrupción, una por no devolver los equipos del local Latidos, intervenido por no cumplir las restricciones por la pandemia.



El mismo día, la Alcaldía informó que el exintendente fue destituido por denuncias del local porque no les devolvió el equipo de sonido.



En tanto, Kotoriy aseguró que se pondrá al tanto de la Intendencia, sobre las necesidades y realizarán un reordenamiento. Asimismo, gestiona reuniones con diferentes sectores.



No obstante, afirmó que las investigaciones continuarán al interior de la institución para determinar si existe o no hechos de corrupción.



“Nosotros vamos a trabajar de acuerdo a lo que estipula la norma. Si hay que devolver todas las cosas, si han cancelado las multas, se hará la devolución”, indicó.



Por otro lado, el concejal Joel Flores (MAS) envió al Ejecutivo una solicitud de informe tras las denuncias que hizo Vargas sobre la existencia de unas supuestas “mafias” al interior de la Intendencia.



“La población requiere que se aclaren estas denuncias sobre esta mafia que se denunció. Además de tráfico de influencias y otras cosas. No podemos pasar por alto porque la Intendencia necesita recuperar su credibilidad”, indicó.



Para Flores, el titular debe cumplir con al menos dos requisitos, el perfil para realizar una buena gestión y contar con una experiencia en el trabajo administrativo.



“Esperemos que este nuevo intendente no sea para un rato y sea cambiado en dos o tres meses. La Intendencia necesita estabilidad”, remarcó.

Alcalde evaluará sus 100 días



El alcalde Manfred Reyes Villa no descartó que haya más cambios en la estructura de la Alcaldía. “Estamos analizando, sobre todo, en los 100 primeros días, qué cambios o qué ajustes se requiere para dar un mejor servicio y dinamismo a la gestión municipal”, señaló.

El exintendente Fernando Vargas presentó el viernes pasado una denuncia en contra de la jefa de la unidad de Moral y Eventos, sargento Rosmary Corrales, porque sindicó al funcionario de tener una red con licorerías y lenocinios, que debían entregar 15 mil dólares al día.

Asimismo, Vargas aseguró que los procesos continuarán en contra de otras autoridades.