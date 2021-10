Determinan llevar el tren por el río Rocha con una plataforma elevada

La línea amarilla del tren metropolitano será por el borde del río Rocha a través de una plataforma elevada que ocupará unos 10 metros, según decidieron ayer el Ministerio de Obras Públicas, la UTF y las empresas JOCA y Molinari.



El borde del río se usará para construir los pilares de la vía elevada, según la propuesta de la Sociedad de Ingenieros de Boliviana (SIB).



En tanto, las dos propuestas de la Alcaldía de Cochabamba fueron descartadas, porque “son inviables”, dijo el ministro Édgar Montaño.



“En esta alternativa, que está sugerida también por el Colegio de Arquitectos, la afectación es mínima a la vegetación, a las estructuras viales y no va a restar capacidad hidráulica al río Rocha. Por lo tanto, esta propuesta que ha sido presentada por la SIB es recomendable”, dijo el ministro de Obras Públicas.



Añadió: “Este tramo nos va a poder comunicar entre norte y sur, este y oeste. Ese ha sido siempre el plan”.



Asimismo, dijo que se hizo una encuesta que determina que el 60 por ciento de los vecinos acepta el trazo, sin embargo, algunos pobladores desconocen la mencionada encuesta.



Una vecina de la OTB Villa Coronilla, Irma Salazar, por ejemplo, señaló que el proyecto no se socializó con todos los vecinos de esa zona, y que ese trazo ya fue rechazado en anteriores gestiones.



“Ingresar al río significa que afectarán los pilares de los puentes y eso es un riesgo. No vamos a permitir que toquen el río ni sus riberas porque dañan los árboles”, dijo.



En tanto, el presidente de la OTB Parque del Niño, Nilser Burgoa, señaló: “En ningún momento hubo una socialización del proyecto. Nosotros nos estamos enterando mediante la prensa”.



La propuesta de llevar la línea amarilla del tren por el Rocha ya fue planteada por la UTF y JOCA en los trazos 1, 5, 6 y 7 entre 2018 y 2021. Todos fueron rechazados por los vecinos de las OTB Uyuni, Coronilla, Costanera, Rivereña, Humboldt, Irlandés, entre otras.



Además, ambientalistas y el representante de la Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme), Gonzalo Maldonado, señalaron que la vía es inviable.



El representante de Asieme propuso en 2018 un trazo similar al de la Alcaldía, la ruta por la avenida Ayacucho y Heroínas, sin embargo, ésta fue rechazada por el ministro Montaño.



“Si queremos un sistema de transporte masivo a futuro, tenemos que empezar hoy, porque ingresando al centro de la ciudad el número de pasajeros le dará vida al proyecto. Además, el impacto ambiental es mínimo”, dijo Maldonado.



El tren se construye desde 2017. Tiene una inversión de 447 millones de dólares a través de un contrato por invitación a la Asociación Tunari de JOCA de España y Molinari de Suiza.



Tiene tres líneas: la roja, que va desde la estación central San Antonio hasta la Facultad de Agronomía; la verde, que va hasta Suticollo, y la amarilla por la ciudad de Cochabamba.

Alcaldía exige el diseño final



La Alcaldía de Cochabamba exigió al ministro Édgar Montaño, que presente el diseño final, la ficha ambiental y el derecho de vía antes de iniciar obras.

Este requerimiento surge tras la decisión del Ministerio de Obras Públicas de construir esta vía por el borde del río Rocha.

El secretario de Planificación, Carlos Carrasco, indicó: “No es tuición de la Alcaldía solucionar los problemas que ustedes se han generado, hemos hecho dos alternativas”. “En el tema legal no cumplen con el derecho de vía y en algún momento vamos a tener que modificar la ley. No tienen ficha ambiental, por favor, Ministro, sea coherente en sus apreciaciones”.