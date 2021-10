Ministerio de Obras Públicas invita a Reyes Villa a una reunión para ver trazo del tren

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó este lunes que envió una invitación al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, para una reunión este jueves a las 10:00 en La Paz, para analizar la ruta de la línea amarilla del tren metropolitano.

Esta convocatoria se da luego de que Reyes Villa solicitara una reunión con el ministro Montaño, la semana pasada, ante el anuncio de ese Ministerio que la línea amarilla ya estaba definida.

“En ese entendido quiero invitarle a que se haga presente en La Paz este jueves a las 10:00. Nosotros, el Ministerio de Obras Públicas lo va a recibir con educación, pero también decir que solo una condición, que no traiga a funcionarios maleducados, porque cuando dice su vocero Henry Rico, me dijo que era un destartalado, esos funcionarios maleducados no están bienvenidos”, dijo Montaño en conferencia de prensa en la sede de gobierno.

Montaño acusó al vocero municipal de maleducado y prohibió que sea parte de la delegación lo visite este jueves.

Sobre el trazo del tren, Montaño aseveró que la propuesta de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) por el borde del río Rocha es el mejor porque ha sido consensuado con el transporte libre, federado, expertos, Gobernación y también con sectores sociales.

Además, este trazo no ocasiona daños al medioambiente ni causa problemas en la transitabilidad, indicó Montaño.

Dijo que en la reunión del jueves se debe definir el trazo final para ya empezar los trabajos, pues es mucho tiempo que se extiende el debate sobre la ruta de la línea amarilla.