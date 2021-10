Gobernación y Alcaldía dialogarán sobre ajustes al nuevo trazo del tren

Ante las observaciones al nuevo trazo de la línea amarilla del tren que presentó el Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación y la Alcaldía decidieron dialogar sobre los ajustes técnicos del proyecto, informó ayer el secretario de Planificación de la Gobernación, Guillermo Bazoberry.



El Ministerio de Obras Públicas definió la pasada semana construir la línea amarilla por el borde del río Rocha y conectar Cercado con Sacaba con una vía elevada.



Bazoberry indicó que hay un acercamiento entre técnicos del municipio y la Gobernación para explicar el proyecto y buscar soluciones para que el proyecto avance.



“Hemos tenido aproximaciones con la municipalidad para explicar el proyecto y espero que tengamos novedades positivas. Siempre que consiguiéramos este consenso que ya está preacordado, creo que no va a haber más sobresaltos y la obra va a avanzar con estas reuniones”, dijo.



El alcalde Manfred Reyes Villa dijo que está de acuerdo con cualquier “proyecto que beneficie a Cochabamba”.



“Hemos tenido una reunión con gente de la Gobernación, seguramente ella va a recibir hasta el viernes una información sobre el proyecto. Queremos saber si es el diseño final o estamos improvisando”, declaró Reyes Villa.



Añadió: “Pero he escuchado a través de los medios de comunicación que se prevé hacer un tren elevado, eso sí facilita la solución planificada que pueda tener Cochabamba, porque no se está dañando el medioambiente, no nos está destruyendo los pasos a desnivel” de la ciudad.





Esperan inicio de licencia ambiental



El trámite para obtener la licencia ambiental para la línea amarilla del tren aún no comenzó.

La Gobernación espera conocer el diseño final antes de la solicitud, dijo el secretario de Planificación, Guillermo Bazoberry.

Mencionó que, para obtener la ficha ambiental, el proyecto debe cumplir requisitos técnicos y jurídicos porque “ninguna obra puede generar un impacto ambiental mayor al que se tiene antes de iniciar la obra. Mejora el ambiente o lo mantiene como está, pero empeorarlo, de ninguna manera”, remarcó.

La construcción del tramo urbano está paralizado desde 2018 por varias observaciones.