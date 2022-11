Habilitan desagües afectados por el tren en el D-4;pero aún no se define el costo del pasaje

La Asociación Tunari (AAT), en coordinación con la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), avanza con la reposición de conexiones de alcantarillado y la habilitación de drenajes en algunos barrios del Distrito 4 de la ciudad de Cochabamba, colindantes con la vía férrea del tren.



Sin embargo, a dos meses de inaugurarse la línea roja y parte de la verde, la operadora de Mi Tren aún no logró fijar el precio del pasaje.



Los trabajos en el Distrito 4 se ejecutan desde la anterior semana y apuntan a evitar inundaciones en la línea verde, que va de la estación de San Antonio al oeste de la ciudad, por la elevación de la plataforma del tranvía, de acuerdo a un comunicado de la UTF, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.



En un recorrido realizado por Los Tiempos, ayer se constató que el Servicio Municipal Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) desplazó personal y maquinaria pesada para coadyuvar con las obras complementarias.



“Al fin, la empresa que está construyendo el tren y la UTF han reconocido que la reposición y conexión de los tubos del alcantarillado es su competencia y están haciendo los trabajos. La siguiente semana van a empezar a habilitar los drenajes en el canal Arquímedes”, señaló la presidenta de la OTB Eduardo Freire, Mercedes Chacón.



Remarcó que no se oponen a la circulación del tren, pero los vecinos de la zona se vieron en la necesidad de bloquear la vía férrea para que se restablezca el servicio de alcantarillado, pasos peatonales y buscar una solución a largo plazo al desborde de canales en época de lluvias que anega viviendas y calles.



“Los del tren están un mes coordinando con los vecinos y Semapa, las primeras semanas han hecho estudios de suelo y ahora están haciendo las excavaciones para colocar los tubos, nos informaron que las instalaciones se harán a cinco metros de profundidad”, puntualizó.



Chacón sostuvo que, de acuerdo al cronograma de trabajo, se tiene previsto que las mejoras concluyan hasta fin de mes, debido a que en diciembre se pronostican lluvias abundantes.



Otras tareas pendientes para liberar la línea verde en la ciudad son la limpieza y el embovedado del canal Arquímedes, la instalación de dos bombas sumergibles para descargar las aguas residuales a la torrentera Rumi Mayu, de acuerdo al testimonio de los afectados, quienes ratificaron que no levantarán los escombros de la vía férrea hasta que se atienda sus demandas.

Educación vial y viajes gratis



Aunque la afluencia de personas para realizar los recorridos gratuitos en el tranvía disminuyó en los últimos días, la socialización de beneficios y la dinámica de funcionamiento del nuevo medio de transporte continúa en la estación central de San Antonio.

Desde la unidad de comunicación de la operadora del tren, reiteraron que aún no existe información oficial sobre los costos de pasajes, pero se indicó que, en cuanto se disponga el dato, se hará conocer a todos los medios. La semana pasada, legisladores de la oposición y oficialismo anunciaron que solicitarán información sobre este tema ante la demora.