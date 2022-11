Las “fotomultas” incluirán a quienes viven dentro de círculo de restricción

Las “fotomultas”, el nuevo sistema que usa la Alcaldía para controlar la restricción vehicular por placas en el centro, también se aplica a los dueños de motorizados que viven dentro el perímetro, informó el director de Movilidad Urbana, Heber Rojas.



Recomendó a los propietarios con autos en el centro de la ciudad que, si necesitan usarlo, lo hagan antes de las 7:30 y retornar después de las 19:00; caso contrario, recibirán su infracción.



El Centro de Monitoreo (C-4) y la Dirección de Movilidad Urbana implementan las “fotomultas” desde el miércoles en cumplimiento a la Ordenanza Municipal No. 4394/2012 y a la fecha se emitieron más de 300 infracciones.



Rojas contó que, antes de la aplicación de este sistema, alrededor de 20 conductores recibían su respectiva boleta. Sin embargo, con la aplicación de las cámaras, el primer día se sancionó a 197 conductores y el segundo, a más de 142. Los mismos deben cancelar el monto de 100 bolivianos, la información también se notifica a la página www.innova.cochabamba.bo de la Alcaldía de Cercado.



“Hay que ser responsables. Queremos ordenar la ciudad y evitar el caos vehicular en diferentes puntos, por eso el conductor debe cumplir para evitar multas”, indicó.



Remarcó que las motocicletas, ambulancias y empresas de servicios básicos como Semapa, Elfec y EMSA, entre otras, no están consideradas para la infracción.



Rojas también aclaró que la restricción no sólo es para los vehículos de Cercado, sino también para los otros municipios y departamentos.

En los límites



Rojas aclaró que los vehículos con restricción pueden circular en los límites; es decir, por la avenida 6 de Agosto, Oquendo, Ramón Rivero, Ayacucho, General Achá y Junín. No obstante, si el conductor ingresa dentro del área de restricción se lo multará.

Actualizar ordenanza



El exconcejal Edwin Jiménez dijo que en la Ordenanza Municipal 4394/2012 no se menciona en ningún artículo el uso de un sistema de cámaras de vigilancia. Por esta razón, sugirió a la Alcaldía municipal trabajar en la socialización y la actualización de la normativa y que pase a convertirse en una ley.



Rojas confirmó que habrá una reunión para la siguiente semana con diferentes sectores con el fin de realizar ajustes a la ordenanza y la actualización.

Radiotaxis dieron plazo de 72 horas



Los radiotaxis de Aderta protestaron y rechazaron la aplicación de las “fotomultas” y dieron plazo de 72 horas para anular las sanciones.



El secretario general de la Asociación Departamental de Radiotaxis (Aderta), Cristian Frías, dijo que la Ordenanza 4394/2012 no menciona en ningún momento el uso de tecnología para su aplicación.

El dirigente de Aramco, Mauricio Leoni, dijo que la tecnología ayuda a mejorar los controles, pero dijo que faltó socialización. Adelantó que el martes se llevará a cabo una reunión y se explicará que el sector de taxis no será afectado. Sugirió que las motocicletas sean incluidas en la restricción.