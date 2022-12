Cercado denuncia contaminación del botadero de Colcapirhua

Los vecinos del Distrito 9 del municipio de Cercado denunciaron, este viernes 9 de diciembre, durante una inspección del alcalde Manfred Reyes Villa a la Mancomunidad Olmedo, que Colcapirhua instaló su botadero en el límite y está provocando problemas ambientales.

“Queremos que vea la realidad que estamos sufriendo, justo en el límite de un municipio no puede haber un botadero que no cumple las condiciones mínimas medioambientales y está provocando daño a otro municipio. Está en un predio del Ministerio de Defensa y paga un alquiler”, denunció el dirigente de la Mancomunidad Olmedo, Javier Bustamante.

Dijo: “Estamos en emergencia y vamos a pedir el cierre del botadero y no vamos a permitir que se contamine a los agrarios con los lixiviados”.

El Alcalde adelantó que se reunirá con los alcaldes de Colcapirhua y Quillacollo, Nelson Gallinate y Héctor Cartagena, para buscar una solución integral al manejo de los residuos en el marco de lo que propone la Gobernación de industrializar los residuos.

“Esto no es un relleno sanitario, es un botadero y está en nuestro límite haciendo daño a la salud de toda la población. Por eso, me han traído acá, yo creo que hay que darle una solución integral al tema de la basura, no es sólo Cercado, es Colcapirhua y Quillacollo. Ya tenemos varias alternativas, esto no podemos permitir”, declaró.