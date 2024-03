Lluvias y rebalses de cloacas inundan 42 casas en Jaihuayco y dos zonas más

Al menos 42 casas de la OTB Jaihuayco se inundaron ayer por la lluvia que cayó desde la madrugada, el rebalse del alcantarillado y del desagüe pluvial. Los afectados lamentaron que la reacción tardía de la UGR de la Alcaldía.

Los vecinos se vieron sorprendidos por el agua y tuvieron que alquilar bombas para sacar el agua. Además, usaron baldes para desfogar el agua contaminada.

El nivel del agua sobrepasó el metro de altura. Un afectado, Juan Pérez, lamentó que esta situación se repita cada época de lluvias y pidió al alcalde Manfred Reyes Villa una solución.

“No puede ser que cada año estemos pasando por lo mismo y las autoridades no hagan nada. No sólo necesitamos bombas para sacar el agua; necesitamos que no vuelva a ocurrir”, reclamó.

El alcantarillado y la lluvia también ocasionaron problemas en la avenida 6 de Agosto, en la zona de la estación, desde la avenida Barrientos hasta la Cabildo e Independencia.

La avenida Panamericana y Tamborada se volvió a llenar de agua. Quedó intransitable por la mañana.

Auxilio

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, dijo que desplegaron varias motobombas, cisternas, carros hidrocinéticos e hidroaspersores. Se desplegaron 30 cuadrillas de emergencia.

La Alcaldía atribuyó a la acumulación de basura en el sistema de desagües pluviales como las principales causas de las inundaciones.

Renovación

El presidente de la Fundación de Ingenieros de Bolivia, Carlos Ballón, dijo la anterior semana que se necesita una renovación total de desagües.



“No podemos echarle la culpa a la basura; se requiere un plan. Es una cantaleta echarle la culpa sólo a los residuos”, declaró.