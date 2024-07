Prevén comenzar obras de la playa Turquesa en septiembre

El secretario de Planificación de la Alcaldía de Cochabamba, Mijaíl Mercado, informó, este jueves, que el proyecto de la playa Turquesa, que se proyecta emplazar en la laguna de Coña Coña, está listo para su licitación. Prevén iniciar obras en septiembre.

“Ya está concluido el proyecto, no obstante, no solamente es el medio ambiente, si no es la reactivación económica en base a este tipo de proyectos”, remarcó.

Explicó que el proyecto contempla una transformación en todo el entorno de la laguna, con espacios recreativos y de educación ambiental. “El alcalde ha garantizado presupuesto para la ejecución de este gran proyecto medio ambiental”, manifestó.

Añadió que se prevé el inicio de obras “posiblemente” para septiembre y su conclusión para las fiestas de Carnaval de 2025.