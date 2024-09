Observan plan para seguir usando K’ara K’ara; Alcaldía dice que es una transición

La concejala Silvia Soliz, del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestionó ayer la adjudicación por 25 años más para el manejo de la basura en K’ara K’ara.

A fines de agosto, se conoció que la Asociación Accidental CIMA ganó la adjudicación para el servicio de manejo de residuos.

“Nos preocupa que se siga adjudicando para que siga ingresando basura K’ara K’ara por 25 años más”, observó Soliz.

Preguntó: “¿Por qué 25 años? ¿Será que 25 años pretende quedarse el Alcalde para dar respuesta si algo irregular ocurre en esta adjudicación? Además, emplazó a las empresas que conforman CIMA a demostrar que tienen el lugar, con licencia ambiental, para la industrialización de residuos dentro de 2.500 días o seis años”.

Declaró: “Alcalde, usted se comprometió a que en seis meses iba a industrializar la basura y estamos a tres años y, ahora, nos sale con esta sorpresa”.

Agregó que hizo la denuncia al Ministerio de Medio Ambiente, la Brigada Parlamentaria y otras instancias para que fiscalicen la adjudicación con CIMA y el cumplimiento de la Ley 755 Nacional de Gestión de Residuos.

El director de Comunicación e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, informó que la empresa que va a hacerse cargo del manejo pidió una ampliación y el viernes va a presentar su proyecto en el Concejo Municipal.

“Tiene que haber una transición de lo que fue un botadero, un relleno y lo que va a ser una planta industrializadora de basura”, explicó. Precisó que el relleno sanitario se convertirá en una planta industrializadora de basura.

Dijo que ya no se enterrará la basura; sino que se dará una solución estructural y que no hay razón para bloquear el botadero.

El presidente de la mancomunidad Pampa San Miguel, Lucio Ramírez, dijo que el Alcalde sabía cuál era la problemática de la basura.

“A partir del 3 de septiembre ya no tenía que ingresar más basura al relleno sanitario y siempre hemos aclarado que no vamos a permitir ninguna ampliación de contrato para que pueda hacerse el mismo tratamiento, porque ya no existe espacio”, declaró.

Añadió que los vecinos determinarán este viernes las medidas que tomarán a partir del lunes en el botadero de K’ara K’ara