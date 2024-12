Vecinos están divididos ante declaratoria de desastre en zonas de deslizamiento

Tras la declaratoria de desastre municipal para los distritos que fueron afectados por los deslizamientos en la zona sur de la ciudad, los vecinos están divididos ante la misma y hay posiciones encontradas.

El pasado viernes, en la sesión del Concejo Municipal se aprobó la ley que declara desastre en la serranía Ticti Sur, los distritos 6 y 8 donde se ubican Tacoloma y Alto Cochabamba. El presidente del Concejo, Diego Murillo detalló que son 449 viviendas que están afectadas en la zona y por lo mismo buscan articular acciones con el gobierno departamental y con el gobierno central para atender a las familias afectadas.

Murillo destacó que en la ley municipal se contempla la prohibición de nuevas construcciones, además de suspender autorizaciones para diferentes trabajos en la zona.

Si bien algunos dirigentes señalan que los vecinos están de acuerdo con la intervención en el lugar para atender las necesidades de las familias afectadas, piden que se haga una socialización de la normativa.

En un recorrido realizado por la zona de Alto Cochabamba, algunos vecinos no quisieron brindar declaraciones por precaución, sin embargo, advirtieron que algunas viviendas que no fueron afectadas por el deslizamiento no deberían ser consideradas en la declaratoria de desastre.

En un recorrido realizado por Los Tiempos a esta zona se pudo observar que algunas viviendas aledañas presentan daños a causa de la caída de las casas que estaban en la parte baja.

Otros afectados

Por otra parte, el vicepresidente de la OTB 14 de abril, Víctor Dorado afirmó que en la zona existe la difusión de información incompleta, que induce a algunos vecinos a adoptar un rechazo total a la declaratoria de desastre porque temen las consecuencias de esa situación.

Ese diirigente vecinal refirió que llevan más de cuatro años pidiendo la atención de las autoridades debido a la afectación de 76 viviendas en el sector y consideró que esta declaratoria es la única manera de recibir ayuda.

“Hemos estado cuatro años buscando una solución, pero la alcaldía no ha hecho nada, entonces por eso hemos tomado esa decisión. La declaratoria de desastre va a permitir ayuda de la gobernación y del gobierno central”, dijo.

Dorado aseguró que por la época de lluvias, se requieren acciones inmediatas y detalló que en la zona hay hundimientos en el sector afectado.

Asimismo, adelantó que presionarán para la promulgación de la declaratoria y para continuar con más estudios que permitan tener certeza sobre la posibilidad de estabilizar el terreno y evitar otros desastres.