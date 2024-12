Vecinos de una OTB de Falsuri denuncian agresiones en intento de avasallamiento

Un grupo de vecinos de la OTB 21 de Enero de la localidad de Falsuri en Quillacollo denunció ayer que están siendo amedrentados por presuntos loteadores que intentar posicionarse en terrenos que pertenecen a una hacienda, pero también en lotes que cuentan con viviendas construidas y habitadas.

Los vecinos relataron que, desde hace una semana aproximadamente, un grupo de personas intenta ingresar a la zona con la intención de establecerse en el lugar.

Si bien los denunciantes dicen ignorar si esas personas cuentan con títulos de propiedad u otros documentos que los acrediten como dueños, se conoció que se trataría de gente que intentó apropiarse de otros terrenos en el municipio de Arbieto.

“Están tratando de entrarse a todos los terrenos, llamamos a la Policía y nos mandan solamente un (agente)”, contó una de las vecinas que pidió guardar su nombre en reserva y proporcionó imágemnes a este medio.

De acuerdo con la explicación dada por los propietarios de los terrenos en esa OTB, varias personas llegaron a indicar que “es suyo” por lo que buscaron destruir las puertas de ingreso con la intención de apoderarse de esoss bienes.

Las acciones de este grupo escalaron hasta agresiones grupales a algunos de los propietarios. Según se observa en un video proporcionado por los vecinos, uno de ellos fue agredido entre cuatro personas.

De acuerdo con un reporte de Mágica TV, el vecino que fue agredido señaló: “me decían que había entrado como albañil en el sector y no tiene nada que ver, nosotros somos dueños legítimos. En un predio al lado del cementerio de Falsuri me han hecho agredir con la gente con la que estaban. Me querían matar, decían que me maten”, aseguró.

La Policía ingresó al lugar para intentar controlar la situación, pero de acuerdo a los vecinos en cuanto el personal se retira de la zona, los presuntos loteadores retornan y continúan amedrentándolos.



Los vecinos se encuentran en vigilia permanente ante las amenazas vertidas por este grupo.

Intentan lotear una hacienda en la zona



Una hacienda familiar sería el objetivo del grupo de personas que intenta apoderarse de los predios en la zona de Falsuri, según denunciaron los vecinos.

No se conoce con exactitud la cantidad de hectáreas que pertenecen a la hacienda, pero los vecinos observaron que buscan apropiarse de los mismos.

Los vecinos señalaron que se difunden audios por WhatsApp en los que se organizan para llevar maquinaria pesada y destruir las viviendas construidas en la zona.