Pobladores bloquean el botadero de K’ara K’ara y exigen el cierre técnico

Los dirigentes y vecinos de K’ara K’ara decidieron ayer en un cabildo hacer cumplir el acta del cierre técnico definitivo del botadero de basura que fue firmada en septiembre de 2024. Además, rechazaron la invitación al diálogo que hizo la Alcaldía, y exigieron que el alcalde Manfred Reyes Villa esté en la zona.



De acuerdo con el presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) Ichukollo de la Mancomunidad K’ara K’ara, Ever Quispe, no permitirán más el ingreso de carros basureros de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), al vertedero.



“El cabildo también ha desconocido a los dirigentes antiguos que permitieron el ingreso de basura a K’ara K’ara durante 22 años”, señaló Quispe.



Por su parte, el presidente de la OTB Los Pinos, Óscar Mujica Urquidi, aseguró que al margen de los puntos de bloqueo que se instalaron ayer, harán una vigilia permanente.



“La decisión de cerrar definitivamente el botadero la hemos tomado como bases y no como dirigentes. Recordemos que existe un acta que fue firmada hace seis meses, y es el plazo que pidió la alcaldía. Desde hoy (ayer), las bases no permitirán el ingreso al botadero”, dijo.



Desde la Alcaldía, el secretario de Gobernabilidad, Gustavo Camargo, señaló que aún no existe fecha, ni hora para que la Alcaldía de Cochabamba y los pobladores de K’ara K’ara se sienten a dialogar; además, adelantó que buscarán ampliar el plazo para que la basura continúe ingresando al relleno.



Pero, también, informó que la empresa cochabambina Consorcio Complejo Industrial Verde cumplió con todos los requisitos de la licitación y se adjudicó la industrialización de la basura.



Camargo anticipó que la empresa interesa cuenta con tres espacios para llevar la basura, y entre el lunes y martes podría firmarse el contrato. “La empresa tiene una propuesta para llevar la basura a otro sitio, pero no se tiene el tiempo exacto en el que se va a dejar de depositar los residuos en el botadero de K’ara K’ara”, añadió.

El alcalde hace compromisos

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, al momento de señalar que ya existe una empresa que se adjudicó la industrialización de la basura, aseguró que ya no existirá más botaderos.

“Muy pronto se le va a dar una solución definitiva, nunca más va a haber relleno sanitario, ni botadero, lo que debe haber es una planta de industrialización, se va a dialogar con los vecinos, existen tres grupos en el lugar, unos quieren que siga ahí la basura y otros quieren que se vaya”, sostuvo Reyes Villa.