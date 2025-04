Aprueban contrato para industrializar la basura, pero el lugar está en reserva

El Concejo Municipal de Cochabamba aprobó por mayoría el contrato de licitación pública internacional (LPI) 09/2025 para el servicio de tratamiento y disposición final de residuos urbanos. La sesión se desarrolló ayer por la mañana, con la presencia de 10 concejales.

Con los votos de los concejales: Joel Flores, Manfred Reyes Villa, Néstor Mamani, Daniela Román, Marcela Vidaurre y Walter Flores se aprobó el “Proyecto de Resolución Municipal que aprueba el contrato de licitación pública”.

Ahora el Ejecutivo podrá firmar el contrato de cierre técnico del relleno sanitario de K’ara K’ara y la disposición final de residuos con la empresa Consorcio Complejo Industrial Verde.

Según el presidente de Concejo Municipal, Diego Murillo, al igual que en otras oportunidades, los concejales del Movimiento al Socialismo (MAS) se apusieron a la aprobación del contrato de licitación.

“Hoy (ayer) se ha aprobado el contrato para la industrialización de la basura. En este momento, la empresa cuenta con tres lugares para llevar la basura. Nunca más va a haber un botadero de basura o un relleno sanitario, ahora inicias la era de industrialización”, señaló Murillo.

Con relación a los tres lugares que tiene preparado la empresa para el traslado de residuos, Murillo señaló que esa información se mantendrá en reserva para evitar que autoridades y dirigentes afines al MAS intenten boicotear el trabajo que la realiza Complejo Verde. Asimismo, indicó que la licencia ambiental lo solicitarán a la Gobernación.

“Cuando (se firme) y promulgue (el contrato) en el Ejecutivo, se les va a facilitar, para que la población conozca todos los detalles. Se ha cumplido con el Documento Base de Contratación (DBC)”, añadió.

Mientras el concejal por el MAS, Edgar Zurita, denunció que los concejales de Súmate aprobaron el Contrato de licitación pública vulnerando el ordenamiento jurídico administrativo.

“Por ejemplo, la garantía que fue observada por la Contraloría, tiene que ser por el monto total del contrato y no por año. Nosotros no vamos a ser cómplices de esta ilegalidad. Como fiscalizadores hemos solicitado los informes técnicos, pero no se nos ha dado”, dijo.

Medioambiente

El jefe de Gestión y Control Ambiental de la Gobernación, Juvenal Torrico, informó que hasta el momento el Complejo Industrial Verde no inició ningún trámite para que se le otorgue una licencia ambiental.

El director de Comunicación e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, señaló que los técnicos del municipio y de la empresa Complejo Industrial Verde trabajan en la nueva planta de industrialización de residuos sólidos. Además, dijo que se politizó el tema por sectores del MAS.